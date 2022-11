Quelles nouveautés pour les iPhone 15 et iPhone 15 Pro ?

Alors que l'iPhone 14 est un bide (mais l'iPhone 14 Pro cartonne), Apple prépare activement sa future gamme 2023 avec l'iPhone 15.



Après trois ans avec le même design, l'iPhone devrait fortement changer l'an prochain, sans oublier de nouvelles législations qui vont forcer Apple à passer à l'USB-C. Voici ce que l'on attend pour les prochains iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max.

Nouveautés possibles de l'iPhone 15

Port USB-C

Le plus grand changement sera certainement la fin du port Lightning pour l'iPhone, Apple passant à l'USB-C. Cela signifie que vous serez en mesure de brancher votre iPhone directement sur Mac via le port USB-C, ainsi que sur les adaptateurs secteurs les plus courants. Un seul chargeur pour iPhone, iPad et Mac, enfin.



Apple ne passe pas vraiment à l'USB-C pour vous faciliter la vie, mais parce que l'Union européenne l'exige. Les téléphones vendus en Europe devront être équipés de ports USB-C d'ici 2024, ce qui signifie qu'Apple devra soit modifier le design de ses appareils à l'échelle mondiale, soit créer des iPhones spéciaux pour l'Europe.



Apple a confirmé qu'elle se conformera aux réglementations locales, et les rumeurs indiquent qu'Apple effectuera le changement en 2023, histoire de ne prendre aucun risque.

Boutons virtuels

L'analyste d'Apple Ming-Chi Kuo a récemment déclaré qu'Apple pourrait ajouter des boutons de volume et d'alimentation sensitifs à l'iPhone 15 plutôt que des boutons physiques, ce qui serait similaire au trackpad des Macs et au bouton Home de l'iPhone 7. Le retour haptique imiterait la sensation d'une pression sur le bouton solide, remplaçant la pression mécanique du bouton.



L'utilisation de boutons solides protégerait probablement contre les infiltrations d'eau et pourrait permettre à Apple d'offrir une meilleure résistance à l'eau. Ce changement nécessiterait qu'Apple ajoute de nouveaux Taptic Engine, mais on se pose surtout la question de savoir comment on pourra allumer un iPhone 15 sans bouton mécanique.

Touch ID sous l'écran

En plus de Face ID, Apple pourrait ajouter le Touch ID sous l'écran, une sécurité biométrique supplémentaire qui a été réclamée par de nombreux clients depuis 2017, et sa disparition sur l'iPhone X. Apple a déposé plusieurs brevets en ce sens, l'iPhone 15 Pro pourrait être le bon moment pour le commercialiser.

Dynamic Island pour tous les modèles

Apple a introduit la Dynamic Island pour l'iPhone 14 Pro et Pro Max, tandis que les modèles moins chers de l'iPhone 14 continuent d'utiliser une encoche. Avec l'iPhone 15, toute la gamme devrait être équipée de l'îlot dynamique, ce qui devrait plaire aux clients ne voulant pas débourser plus de 1300 euros pour avoir un design plus moderne.

iPhone 15 mini ?

Les rumeurs ne sont pas encore focalisées sur ce point, mais il semble donc que nous aurons les mêmes tailles. L'iPhone 15 et 15 Pro mesureront 6,1 pouces, et l'iPhone 15 Plus et Pro Max resteront à 6,7 pouces. On espère un iPhone 15 mini, d'autant que les ventes de l'iPhone 14 Plus sont décevantes.

Objectif périscopique

Cela fait des années que nous entendons parler des travaux d'Apple sur la technologie de lentille à périscope, et 2023 pourrait être l'année de son introduction. Les objectifs périscopiques, qui sont déjà utilisés par certains fabricants de smartphones Android, ont des capacités de zoom optique qui dépassent un téléobjectif standard.



Avec un objectif dit "périscope", Apple pourrait offrir un zoom optique 5x ou même 10x, contre 3x dans les modèles iPhone 14 Pro actuels.

iPhone 15 Ultra

Mark Gurman de Bloomberg a déclaré qu'Apple pourrait remplacer la version "Pro Max" de l'iPhone 15 par un nouveau modèle haut de gamme "Ultra". Cela s'inscrirait dans la lignée de l'Apple Watch Ultra, et pourrait donner à Apple une excuse pour limiter certaines fonctionnalités à l'iPhone le plus haut de gamme, comme la technologie de lentille périscopique. Sans oublier une petite hausse du prix...

Puce A17 à 3 nanomètres

Les modèles iPhone 15 Pro pourraient être les premiers à être équipés d'une puce à 3 nanomètres du fournisseur TSMC. La technologie des puces 3nm devrait permettre d'augmenter les performances de traitement de 10 à 15 %, tout en réduisant la consommation d'énergie jusqu'à 30 %.



Si Apple utilise effectivement une puce A17 en 3 nm, ce serait une amélioration notable par rapport à la puce A16. Seuls les modèles Pro ont reçu l'A16, qui est construit sur un processus de 4 nm, et l'A17 devrait également être limité à l'iPhone 15 Pro. Les modèles standard de l'iPhone 15 devraient bénéficier d'une mise à niveau vers le processeur A16 de la génération précédente.

Plus de RAM

Les modèles iPhone 15 Pro pourraient bénéficier de 8 Go de RAM, contre 6 Go auparavant, peut-être pour prendre en charge de nouvelles fonctionnalités comme la technologie de lentille périscopique et offrir des performances de jeux toujours plus pointus.