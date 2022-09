Premiers tests et avis sur l'Apple Watch Ultra : phénoménale !

L'Apple Watch Ultra sera lancée ce vendredi dans le monde entier. Avec la plus importante mise à niveau de la gamme depuis la version originale de 2015, il y a beaucoup de choses à dire sur cette nouvelle montre intelligente, qui est maintenant axée sur les sports extrêmes. Avec un écran plus grand, une batterie plus endurante et de meilleurs capteurs, voici ce que les premiers tests disent de ce modèle vendu 999 euros.

Autonomie impressionnante

Pour The Verge, la durée de vie de la batterie est impressionnante, fort de plusieurs teste réels mis en évidence ci-dessous sans le mode basse consommation activé :

Le week-end dernier, j'ai chargé l'Ultra à 100 %. J'ai ensuite fait une randonnée de deux heures et 15 minutes, en utilisant intensivement la boussole et le GPS, et j'ai suivi mon sommeil cette nuit-là. Je me suis réveillé le lendemain matin avec 50 % de batterie restante.

Un autre jour, j'ai fait une course de 30 minutes avec le GPS et un autre entraînement de 20 minutes avec le rameur. J'ai également passé un court appel sur la montre et j'ai terminé la journée avec 84 % de batterie.

Nilay, notre rédacteur en chef, a réussi à tenir 56 heures sur une seule charge et il lui restait 14 % de la batterie. Il restait principalement à la maison et n'utilisait donc pas de données cellulaires ni de GPS. Cela devrait tout de même vous donner une idée de ce que vous obtiendrez si vous avez besoin de quelques jours de repos ou si vous n'êtes pas intéressé par les fonctions de fitness de l'Ultra.

Pas de GPS hors-ligne

CNET fait l'éloge de l'Apple Watch Ultra, mais tout comme le précédent, notre confrère se plaint de l'absence de fonctionnalités de cartographie hors ligne :

Mais j'aurais aimé que l'on puisse aussi superposer ce chemin sur une vue cartographique dans, disons, Apple Plans, comme la fonction similaire Track Back de la Galaxy Watch 5 Pro. C'est quelque chose qui me manque aussi sur l'Ultra par rapport à d'autres montres de sport et d'extérieur - pouvoir télécharger des cartes hors ligne sur la montre pour quand je suis loin du signal cellulaire, ou avoir des options de cartes topographiques sans télécharger une application tierce.

Une taille trop imposante

CNBC souligne que cette Apple Watch vaut la peine pour les "athlètes sérieux, mais qu'elle constitue une dépense inutile pour le reste" des utilisateurs. L'auteur de l'article s'est plaint de la taille de l'Apple Watch Ultra, qui semble et semble trop grande pour les personnes ayant un petit poignet :

Le cadran de 49 mm en titane semble ridiculement grand sur mon poignet. Je réalise que la grande taille est la contrepartie d'une batterie plus longue, mais l'Ultra ne semble pas avoir été créée pour un poignet de femme. (...) Je n'utilise pas mon Apple Watch Series 7 actuelle pour suivre mon sommeil parce qu'elle est inconfortable et parce que la batterie ne dure que 18 heures maximum. L'Ultra a la bonne autonomie pour être utilisée comme un tracker de sommeil, mais elle est beaucoup trop encombrante pour être portée au lit.

Adaptée aux sports extrêmes

Le Wall Street Journal souligne l'absence d'autres fonctions métriques importantes, bien que la publication pense que l'Apple Watch Ultra est plus conviviale que d'autres options de montres pour sports extrêmes :

Il s'agit d'une mise à jour intéressante pour les utilisateurs actuels de l'Apple Watch qui ont besoin de plus, notamment en termes d'autonomie. Mais ce n'est pas un tueur de Garmin. Outre la navigation, les montres Garmin prennent en charge d'autres fonctionnalités importantes pour les athlètes sérieux qui sont absentes de l'Apple Watch, comme les mesures de récupération et la possibilité de diffuser la fréquence cardiaque vers les équipements d'entraînement via Bluetooth. L'interface de l'Apple Watch reste bien plus conviviale. Et Apple prévoit de laisser les développeurs tiers exploiter les capteurs de l'Ultra, de sorte que des applications optimisées pour l'Ultra pourraient se profiler à l'horizon.

Les nouveaux bracelets

Men's Health nous a donné un aperçu de certains des nouveaux bracelets. En outre, le journaliste nous donne un aperçu des autres bracelets Apple Watch compatibles avec le modèle Ultra :

Apple a créé trois nouveaux bracelets spécialement pour l'Ultra : l'Alpine Loop, l'Ocean Band et le Trail Loop. J'ai pu essayer les deux premiers lors de mon test de port. L'Alpine Loop est une pièce fabriquée en nylon résistant et légèrement extensible, avec un crochet en G qui se glisse dans les boucles de tissu pour ajuster l'ajustement. L'Ocean Band est un bracelet plus traditionnel en deux parties, fabriqué en " élastomère haute performance " et moulé avec de minuscules tubes tout au long du bracelet pour une flexibilité accrue sous l'eau, ainsi qu'une boucle et un anneau en titane pour ajuster l'ajustement. L'Ocean Band était suffisamment confortable pour être porté lors d'activités non aquatiques, mais j'ai préféré l'Alpine Loop - il avait juste la bonne quantité d'élasticité pour que l'Ultra s'adapte parfaitement à mon poignet sans être trop serré.

Résumé de l'Apple Watch Ultra

The Gear Loop résume très bien ce qu'est l'utilisation de l'Apple Watch Ultra :

On ne peut pas nier que l'Apple Watch Ultra est une smartwatch phénoménale (...) Elle est également incroyablement précise dans sa présentation GPS et certaines des nouvelles fonctions d'orientation aideront ceux qui veulent pousser leurs randonnées et leurs aventures à des niveaux plus audacieux. Cependant, nous ne pouvons nous empêcher de penser que les montres concurrentes, même celles qui sont nettement moins chères, fournissent une analyse plus détaillée des performances après l'activité, et que beaucoup d'entre elles proposent également des cartes Topo complètes pour ceux qui aiment vraiment s'aventurer hors réseau.

Voilà ce qu'il faut donc retenir de cette chère montre : un produit excellent, mais à réserver aux aventuriers et aux gros poignets.



L'Apple Watch Ultra en version GPS + 4G est vendue 799$ aux USA, mais 999 € en France.

Avis de l'Apple Watch Ultra en vidéo

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.