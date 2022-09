Les premiers tests de l'Apple Watch SE 2022 sont sortis !

Après les premiers tests de l'Apple Watch Series 8, voici ceux sur l'Apple Watch SE de deuxième génération. Avant l'arrivée des premières livraisons chez les clients demain, les médias américains nous offre un premier aperçu approfondi sur les modestes mises à jour de l'Apple Watch SE 2, en attendant des avis sur l'Apple Watch Ultra qu'on a déjà prise en main.

Les avis sur l'Apple Watch SE 2

The Streets résume parfaitement ce que c'est que de choisir la nouvelle Apple Watch SE en 2022 :

L'Apple Watch SE est la meilleure solution si vous êtes nouveau sur l'Apple Watch, si vous n'avez pas besoin de toutes les fonctionnalités de santé d'un écran toujours allumé, ou si vous avez un modèle plus ancien comme une Série 1, 2 ou 3.



Engadget en remet une couche en soulignant ce que vous perdez en choisissant l'Apple Watch SE :

Les principales fonctionnalités qui vous manqueront si vous optez pour une SE au lieu d'une Série 8 sont l'affichage permanent (AOD), le lecteur ECG, l'application oxygène du sang et le nouveau capteur de température de la peau. Comme l'ancien modèle SE, le modèle de cette année se recharge également plus lentement que les séries 7 et 8, et ne dispose pas de la puce U1 pour l'ultra large bande. Il n'est pas non plus doté de l'indice de résistance à la poussière IP6X de ses homologues plus haut de gamme, donc si vous avez l'intention de l'emmener dans la boue ou à la plage, il serait peut-être bon d'envisager un modèle plus cher. Les personnes qui détestent les cadres épais trouveront également les bords plus épais du SE rebutants, mais sans comparaison côte à côte, je n'ai pas remarqué de grande différence.

Le Wall Street Journal parle des petites différences entre le prédécesseur de l'Apple Watch SE 2 et des personnes pour qui cette smartwatch pourrait valoir le coup :

SE (249 $ et plus) : Si vous souhaitez bénéficier des fonctions de base de suivi des activités et de sécurité, optez pour la SE. Il n'y a pas d'affichage permanent, de capteur de température, de capteur d'oxygène dans le sang ou d'application ECG. Comme la série 8, elle est étanche jusqu'à 50 mètres. Acheter l'Apple Watch 8

Conclusion

L'Apple Watch SE 2 est dotée de la puce S8, comme l'Apple Watch 8, de la détection d'accident, d'un écran plus lumineux et de nouvelles options de couleur. Mais son grand atout, c'est qu'elle démarre à 299 euros, soit 30 € de moins que la première SE, et 200 € moins cher que l'autre modèle cité.

Enfin, voici quelques vidéos pour terminer :

