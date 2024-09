Apple baisse le prix de l'Apple Watch SE 2022 à 249 € !

Alors que de nombreux observateurs s'attendaient à la présentation d'une nouvelle génération d'Apple Watch SE 2024 lors du keynote de rentrée d'Apple, la marque a pris tout le monde de court en optant plutôt pour une réduction de prix sur le modèle existant. Un procédé qui rappelle celui pour l'Apple Watch Ultra. Au lieu d'une troisième génération, la firme a ajouté une option de couleur noire à la deuxième.

Un prix canon

Ainsi, l'Apple Watch SE voit son tarif ajusté, avec la version 40 mm désormais proposée à 249 € (soit 30 € de moins) et la version 44 mm à 279 € au lieu de 309 €. Rappelons d'ailleurs que la montre était sortie à 299 € en 2022, marquant déjà une baisse de prix du modèle de 30 € (la version 2020 était vendue 329 €).

Jusqu'à présent, seules les promotions chez les revendeurs comme Amazon permettaient d'atteindre ces prix. Désormais, tout le monde peut en profiter. Et dans quelques jours, nul doute que les offres seront encore plus attractives.

Lancée en 2022, l'Apple Watch SE de 2e génération reste une option de choix pour ceux qui recherchent un excellent rapport qualité-prix. Elle est équipée de la puce S8, la même que celle de l'Apple Watch Series 8, garantissant une solide expérience. Son écran OLED de 1,57 pouces (40 mm) ou 1,78 pouces (44 mm) propose une qualité d’affichage digne de ses successeurs, et ses fonctionnalités pour le suivi de la santé sont nombreuses, telles que la fréquence cardiaque, la détection de chute, l’appel d’urgence, le suivi du sommeil et l’application Exercice.

Bien que l'Apple Watch SE ne dispose pas de l'affichage permanent ni d'électrocardiogramme ou autre capteur d'oxygène dans le sang, elle conviendra à de nombreux utilisateurs. Avec une autonomie classique de 18 heures et une étanchéité jusqu’à 50 mètres, elle peut servir dans un tas de situation, notamment grâce à ses mises à jour. Elle est notamment compatible avec watchOS 11, et le sera certainement encore avec watchOS 12. Comme toujours, un produit "Spécial Édition" chez Apple reste un excellent compromis.

