La mesure d'oxygène dans le sang fait son retour sur l'Apple Watch aux États-Unis

Après dix-huit mois d'absence forcée, Apple redonne aujourd'hui accès à la mesure d'oxygène dans le sang aux utilisateurs américains de l'Apple Watch. Cette réintroduction s'accompagne d'une approche technique entièrement repensée qui illustre la capacité d'adaptation de la firme de Cupertino face aux contraintes légales.

Un retour stratégique après le conflit Masimo

La saga juridique entre Apple et Masimo avait contraint la marque à retirer cette fonctionnalité de ses montres vendues outre-Atlantique depuis janvier 2024. Le conflit de brevets avait même provoqué un arrêt temporaire des ventes d'Apple Watch Series 9 et Ultra 2 fin 2023, une situation inédite pour Apple sur son marché domestique.

Aujourd'hui, les possesseurs d'Apple Watch Series 9, Series 10 et Ultra 2 achetées aux États-Unis peuvent à nouveau mesurer leur taux d'oxygénation sanguine grâce aux mises à jour iOS 18.6.1 et watchOS 11.6.1 qui sortiront dans la soirée. Cette réintroduction concerne spécifiquement les modèles dont les références se terminent par "LW/A", une indication technique que l'on retrouve dans les réglages de la montre.

L'autorisation des douanes américaines a permis ce comeback, même si Apple continue de contester la décision initiale devant la Cour d'appel du circuit fédéral. Cette démarche parallèle montre que la firme n'abandonne pas l'espoir de récupérer pleinement ses droits sur cette technologie.

Une architecture technique repensée

La nouveauté majeure réside dans l'approche technique adoptée par Apple. Contrairement à l'ancienne méthode où tous les calculs s'effectuaient directement sur la montre, le nouveau système répartit les tâches entre les deux appareils. L'Apple Watch se contente désormais de collecter les données via ses capteurs, tandis que l'iPhone prend en charge les calculs complexes.

Cette répartition des rôles présente plusieurs avantages. Elle permet d'abord de contourner les restrictions liées aux brevets de Masimo, mais elle optimise aussi potentiellement la précision des mesures en exploitant la puissance de calcul supérieure de l'iPhone. Les résultats s'affichent ensuite dans la section Respiration de l'app Santé, maintenant l'intégration habituelle dans l'écosystème Apple.

Cette nouvelle architecture supporte également les mesures en arrière-plan, une fonctionnalité appréciée des utilisateurs pour un suivi continu de leur état de santé. L'expérience utilisateur reste donc similaire, malgré les modifications techniques sous-jacentes.



Précisons que cette mise à jour ne concerne que les utilisateurs américains privés de la fonctionnalité : les propriétaires d'Apple Watch vendues avec la mesure d'oxygène originale ou achetées en dehors des États-Unis conservent leur configuration actuelle sans changement.