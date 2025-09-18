watchOS 26 détecte automatiquement les chargeurs lents d'Apple Watch

Apple vient de déployer watchOS 26 avec une fonctionnalité particulièrement utile pour optimiser la recharge de votre montre connectée. Après avoir introduit cette option sur iPhone avec iOS 18, la firme de Cupertino l'étend désormais à l'Apple Watch pour aider les utilisateurs à identifier les problèmes de charge lente.

Un diagnostic automatique de la charge

La nouvelle fonction affiche un message "Chargeur lent" dans les réglages de la batterie lorsque votre Apple Watch détecte que la vitesse de charge pourrait être améliorée. L'interface utilise un code couleur simple : orange pour signaler une charge lente, vert pour confirmer une charge optimale.

Apple précise que cet avertissement ne signifie pas que votre chargeur est défaillant, mais simplement qu'une solution plus puissante permettrait de gagner du temps. Cette approche pédagogique s'inscrit dans la philosophie d'Apple qui consiste à guider l'utilisateur sans créer d'inquiétude inutile.

Pour maximiser les performances de charge, Apple conseille d'utiliser un chargeur USB-C compatible Power Delivery avec le câble magnétique fourni. L'entreprise déconseille également l'utilisation d'hubs USB, d'ordinateurs ou de ports automobiles qui peuvent limiter la puissance délivrée. En outre, vous pouvez utiliser des chargeurs tiers "Made for Watch" qui sont entièrement certifiés par Apple mais coûtent généralement plus cher que le câble officiel.