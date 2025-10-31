WhatsApp prépare une application complète sur Apple Watch

WhatsApp teste une nouvelle version bêta de son application pour l’Apple Watch, disponible via TestFlight. Cette première itération, plus complète que la proposition actuelle, vise à proposer une véritable expérience complète sur montre connectée.

WhatsApp franchit un nouveau cap avec le déploiement d’une première version bêta de son application pour l’Apple Watch, disponible via TestFlight. Cette initiative vise à offrir une expérience plus complète sur la montre, tout en restant un compagnon de l’application iPhone plutôt qu’une application autonome.

Jusqu’à présent, WhatsApp était présent sur Apple Watch, mais était limité et surtout centré sur les notifications. La nouvelle bêta apporte une expérience plus riche : il est désormais possible de lire les messages, y répondre via dictée, messages rapides ou emojis, et d’accéder à la liste complète des conversations, y compris les chats épinglés.

Image WABetainfo

Même si cette version est plus avancée, elle n’est pas encore autonome. La montre reste connectée à l’iPhone pour synchroniser les messages et assurer le bon fonctionnement de l’application. WhatsApp souligne que cette bêta est avant tout un premier test pour affiner l’expérience utilisateur avant un déploiement plus large.

Pour l’instant, la bêta est réservée aux utilisateurs inscrits sur TestFlight, permettant à WhatsApp de recueillir des retours et de corriger les éventuels bugs. Pour rappel, WhatsApp dispose enfin d'une application iPad officielle depuis mai 2025.



Source