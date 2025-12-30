Une campagne de pub « Quit Quitting » pour l’Apple Watch avant les bonnes résolutions de 2026

À l’approche de la nouvelle année, en l’occurrence 2026, Apple déploie une nouvelle série de publicités motivantes présentant l’Apple Watch comme l’outil idéal pour aider les utilisateurs à tenir leurs objectifs sportif. Apparemment une partie des bonnes résolutions est déjà abandonnée avant la mi janvier.

Arrêtez d’arrêter !

La campagne « Quit Quitting » - « Arrêtez d’arrêter » en français - propose des spots courts et humoristiques où des porteurs d’Apple Watch s’enfuient littéralement des tentations comme un lit douillet, un fauteuil confortable ou un tabouret de bar, symbolisant l’envie d’abandonner l’entraînement. Chaque publicité met en avant les fonctionnalités en temps réel de l’app Exercice, notamment les mises à jour de rythme, le suivi des segments et les alertes célébrant la fermeture des anneaux d’activité.

Les spots se terminent par le slogan inspirant « Don't Give In » (Ne cédez pas), et l’un d’eux mentionne que la plupart des gens abandonnent leurs résolutions du Nouvel An dès le 9 janvier. Tous portent la légende « Quit quitting with Apple Watch » (Arrêtez d’abandonner avec l’Apple Watch).



Apple diffuse ces publicités sur les réseaux sociaux et les a également publiées sous forme de YouTube Shorts pour un partage facile. La campagne positionne l’Apple Watch comme un motivateur persistant pour dépasser le « Quitter’s Day » et maintenir de saines habitudes tout au long de 2026 et au-delà. De quoi aussi vendre les nouvelles Apple Watch Ultra 3, SE 3 et Séries 11.



Voici les trois vidéos :