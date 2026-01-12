L'excellente Apple Watch SE 3 est enfin en promotion

La première promotion sur l'Apple Watch SE 3 à 239 € marque un événement notable sur le marché des montres connectées. Lancée à 269 € pour le modèle GPS 40 mm (prix officiel en France), cette baisse de 30 €, observée chez Amazon, représente la première remise significative depuis sa sortie en septembre 2025. Une superbe idée cadeau !

La SE n'a plus à avoir honte

Longtemps reléguée au statut de version « allégée », l'Apple Watch SE 3 devient soudain le choix le plus attractif de la gamme, comme nous l'expliquions lors de la présentation des Apple Watch 2025. Apple a corrigé les principaux reproches des générations précédentes en intégrant des technologies autrefois réservées aux modèles premium.

Le saut majeur vient de la puce S10, identique à celle des Series 11 et Ultra 3. Elle apporte des performances fluides, une Siri traitée localement et surtout l'écran Always-On : une première sur la gamme SE ! Fini le geste du poignet pour voir l'heure ; l'écran reste lisible en permanence, avec une luminosité jusqu'à 1 000 nits.



L'autonomie reste à 18 heures, mais la charge rapide a été doublée en efficacité : jusqu'à 8 heures d'utilisation après seulement 15 minutes branchée. Côté gestes, le double-tap et les mouvements de poignet facilitent le quotidien, même mains occupées.



Côté santé, Apple rattrape également son retard : détection d’apnée du sommeil, notifications d’arythmie, fréquence cardiaque plus précise, score de sommeil détaillé et capteur de température au poignet pour un suivi du cycle plus fiable. Les fonctions de sécurité (détection de chute, accident de voiture, appel aux secours automatique) et le mode Accompagnement pour les enfants complètent le tableau.

Le meilleur prix de l'Apple Watch SE 3

À 239 €, cette SE 3 offre un rapport qualité-prix imbattable dans l’écosystème Apple. Pour le prix d’une montre milieu de gamme concurrente, on accède à un produit premium en design, fluidité et suivi santé/sport. Une aubaine pour ceux qui veulent entrer dans l’univers Apple Watch sans se ruiner.

