Apple Watch Ultra 3 vs Apple Watch Ultra 2 : le comparatif !

Deux ans après le lancement de l’Apple Watch Ultra 2, Apple dévoile l’Ultra 3, une version qui apporte quelques nouveautés, dont la 5G, mais qui n’a pas pour objectif de convaincre les possesseurs d’Ultra 2. Elle vise avant tout à séduire de nouveaux clients avec un modèle 2025 encore un peu plus complet.

Apple Watch Ultra 3 vs Ultra 2 : plus peaufinage qu'évolution

Comme pour l’Apple Watch Series 11 face à la Series 10, l’Apple Watch Ultra 3 propose des améliorations notables par rapport à l’Ultra 2, mais rien de totalement révolutionnaire. Si vous possédez déjà une Ultra 2, les changements peuvent séduire, mais ils ne justifient pas forcément un passage immédiat à la nouvelle génération. Voici les différences principales.

1. Connectivité

L'Ultra 3 se distingue par la connectivité satellite, permettant d’envoyer un SOS d’urgence même sans réseau mobile, et par la 5G pour les modèles cellulaires. L'Ultra 2 reste limitée à la 4G et ne propose pas le SOS d'urgence par satellite.

2. Puissance et gestes

L'Ultra 3 embarque la puce S10, identique à celle de la Series 11 moins chère, mais introduit un nouveau geste en tournant le poignet pour activer certaines fonctions. L'Ultra 2 conserve la puce S9 et ne propose pas ce geste. C’est pratique, mais pas un changement qui bouleverse l’expérience pour un utilisateur classique.

3. Autonomie et recharge

L’Apple Watch Ultra 3 offre une autonomie légèrement supérieure à celle de l’Ultra 2, atteignant 42 heures contre 36 heures pour le modèle précédent. La charge rapide s’améliore également : il suffit de 45 minutes pour passer de zéro à 80 % d’autonomie, et seulement 15 minutes de recharge permettent jusqu’à 12 heures de suivi du sommeil, contre environ 1 heure et 5 minutes sur l’Ultra 2 pour arriver à 80 % également. C’est une amélioration agréable, mais qui reste secondaire pour ceux qui rechargent leur montre chaque nuit.

4. Écran et matériaux

L’Ultra 3 se distingue par un écran OLED LTPO3 grand angle, offrant une surface d’affichage de 1245 mm² contre 1185 mm² sur l’Ultra 2 équipée d’un écran LTPO2. Les deux modèles conservent un boîtier en titane, mais la différence de technologie d’écran rend l’Ultra 3 plus agréable à utiliser et plus immersive. Cette amélioration est particulièrement notable pour ceux qui privilégient la lisibilité et l’expérience visuelle, mais elle n’est pas toujours pas essentielle pour la majorité des utilisateurs.

Conclusion

Comme pour le duel Series 11 vs Series 10, l’Apple Watch Ultra 3 apporte plusieurs améliorations pratiques, mais aucune révolution majeure. La connectivité SOS par satellite, la 5G, le geste au poignet et la meilleure autonomie sont à souligner mais ne feront pas lever les foules. Pour ceux qui possèdent déjà une Ultra 2, il n’y a donc pas d’urgence à changer de génération. En revanche, les nouveaux acheteurs ou les aventuriers à la recherche de la montre la plus complète pourront trouver un vrai intérêt dans l’Ultra 3 qui reste un bijou de technologie.

Tableau comparatif

Caractéristique Apple Watch Ultra 2 Apple Watch Ultra 3 Connectivité 4G, pas de SOS satellite 5G + SOS par satellite Puce S9 S10 + geste au poignet Autonomie 36 h 42 h Charge rapide 0→80 % en 1 h 0→80 % en 45 min Écran Classique Saphir résistant

