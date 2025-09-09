[Live] Keynote Apple du 09/09 : iPhone 17, Apple Watch 11 / Ultra 3, AirPods Pro 3, ...

C'est le jour J, comme Apple aime à le répéter avant chaque livraison. Trois mois après la keynote dévoilant Liquid Glass et les mises à jour 26, la firme la plus valorisée en bourse présentera les iPhone 17, incluant le premier modèle "Air" (qui semble remplacer l'iPhone 16 Plus), de nouvelles Apple Watch Series 11 et les AirPods Pro 3. Si les premiers Mac M5 devraient être dévoilés plus tard, des rumeurs évoquent un iPad Pro M5.

Un évènement toujours pré-enregistré

Dirigé par Tim Cook, cet #AppleEvent de rentrée sera, comme à l’accoutumée, préenregistré par les équipes d’Apple. En parallèle, la société a convié des centaines de journalistes pour tester les nouveautés matérielles, avec des premiers retours attendus dans l’heure.

Quelle heure pour le keynote "Awe dropping"

L'événement d'aujourd'hui commence à 19 heures, heure de Paris, un horaire habituel qui correspond à 10 heures, heure locale en Californie. Comme souvent, nous avons des partenaires sur place qui nous donneront leur ressenti en direct.

Les points clés de la conférence "WWDC 25" :

iPhone 17

iPhone 17 Air

iPhone 17 Pro / Pro Max

Apple Watch Series 11

Apple Watch Ultra 3

Apple Watch SE 3

AirPods Pro 3

iPad Pro M5 (?)

iOS 26 en version RC pour les développeurs

Les nouveautés attendues au keynote Apple

iPhone 17 : L'iPhone 17 devrait passer à un écran de 6,3 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz ProMotion, une première pour le modèle standard, et intégrer un capteur frontal de 24 mégapixels avec 12 Go de RAM pour des performances accrues. Il conservera un design proche de l'iPhone 16, mais avec une puce A19 et une recharge MagSafe Qi 2.2 jusqu'à 45 W pour une meilleure autonomie.

iPhone 17 Air : Ce nouveau modèle ultra-fin de 5,5 mm d'épaisseur remplacera l'iPhone 17 Plus, avec un écran de 6,6 pouces 120 Hz et une puce A19, mais une batterie plus petite de 3 100 mAh et un seul capteur photo arrière de 48 mégapixels. Sa construction en titane garantit robustesse malgré son design épuré, bien qu'il fasse des compromis sur l'autonomie et les fonctionnalités photo.

iPhone 17 Pro / Pro Max : Les iPhone 17 Pro et Pro Max adopteront un nouveau bloc caméra horizontal avec trois capteurs de 48 mégapixels, dont un téléobjectif avec zoom optique x8, et une puce A19 Pro avec 12 Go de RAM. Le Pro Max sera légèrement plus épais (8,75 mm) pour une batterie plus grande, avec un cadre en aluminium et un potentiel système de refroidissement par chambre à vapeur.

Apple Watch Series 11 : L'Apple Watch Series 11 devrait apporter des améliorations incrémentielles avec un nouveau design plus fin et des capteurs de santé avancés, comme une mesure non invasive de la glycémie ou une détection d'apnée du sommeil. Les rumeurs suggèrent une puce plus puissante pour optimiser les performances et une meilleure intégration avec Apple Intelligence pour des fonctionnalités connectées.

Apple Watch Ultra 3 : L'Apple Watch Ultra 3 pourrait inclure un écran microLED plus grand, plus lumineux et économe en énergie, avec des fonctionnalités outdoor renforcées comme une boussole améliorée et une autonomie prolongée. Les rumeurs mentionnent également des capteurs de santé avancés, potentiellement similaires à ceux de la Series 11, pour un suivi encore plus précis.

Apple Watch SE 3 : L'Apple Watch SE 3 devrait offrir un design actualisé avec des matériaux plus durables, comme un boîtier en plastique recyclé, et un prix compétitif pour le marché d'entrée de gamme. On attend une puce plus récente pour des performances améliorées, mais sans les capteurs de santé avancés des modèles haut de gamme.

AirPods Pro 3 : Les AirPods Pro 3 pourraient intégrer une puce H3 pour une meilleure suppression active du bruit et un son spatial amélioré (mineure), avec une compatibilité accrue avec Apple Intelligence pour des interactions vocales avancées. Des rumeurs évoquent un design légèrement repensé avec des embouts plus ergonomiques et une possible fonction de suivi de santé, comme la mesure de la température corporelle.

iPad Pro M5 : L'iPad Pro M5 devrait embarquer la puce M5 pour des performances graphiques et IA supérieures, le reste ne changeant pas avec un écran OLED et un design ultra-fin.

Comme suivre le keynote d'Apple en français

Pour ne rien manquer, comme d’habitude depuis 17 ans, rendez-vous sur votre site préféré iPhoneSoft.fr. L'évènement est à suivre en direct et en français, avec la vidéo officielle du live en haut de la page keynote. Nous présenterons également l’essentiel des nouveautés dans des articles dédiés à chaque produit juste pendant/après la conférence, en plus de la retranscription illustrée.

Tim Cook ouvrira la conférence numérique à 18h45, rejoignez-nous pour suivre cet évènement avec nous en direct sur l'app ou le site, ou via notre compte X @iPhoneSoft_fr avec les moments les plus importants.



Si vous voulez ne rien manquer, le plus simple est de vous rendre sur notre application iSoft qui trône régulièrement dans le top de la catégorie "Actualité". Elle permet de recevoir les notifications et de profiter d'un confort de lecture inégalé avec le mode sombre, les widgets et plus encore. Rappelons qu'elle a été complètement réécrite l'an passé, en SwiftUI et qu'elle fonctionne sur iPhone, iPad, Mac et Vision Pro.



Allez à la page keynote :



Keynote Apple en français

Résumé des nouveautés

Vous retrouverez en fin de journée, tous les articles détaillés ci-dessous :