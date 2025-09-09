L’iPhone 17 le plus cher atteint 2 479 € avec 2 To de stockage

iphone 17 pro iconAvec l’iPhone 17 Pro Max, Apple pousse une fois de plus les limites du stockage mobile et par la même occasion du prix de l'iPhone. Après avoir proposé des modèles Pro jusqu’à 1 To, la firme californienne introduit cette année une version 2 To qui fait grimper le prix de l'iPhone jusqu'à 2 479 € !

iPhone 17 Pro Max : Apple repousse encore les limites du stockage et du prix

Avec la sortie de l’iPhone 17 Pro, Apple continue de repousser les limites en matière de stockage. Depuis quatre ans, les modèles Pro proposent déjà une version 1 To, mais cette année, la firme californienne franchit un nouveau cap avec l’iPhone 17 Pro Max qui propose désormais une capacité de 2 To.

Cette nouvelle capacité hors norme s’accompagne naturellement d’un prix très élevé. L’iPhone 17 Pro Max 2 To est commercialisé à 2479 €, soit environ 2500 €, faisant de lui l’iPhone le plus cher jamais proposé par Apple.

Il est important de rappeler que cette capacité exceptionnelle s’adresse avant tout aux professionnels, comme le suggère le nom « Pro » de l’appareil. Il s’agit d’un stockage pensé pour les besoins de cinéastes, de créateurs de contenus et d’autres utilisateurs exigeants, et non pour le quotidien de la majorité des consommateurs.

keynote apple wow dropping iphone 17 pro logo

Pour les utilisateurs classiques, les modèles de base avec 256 Go restent largement suffisants, mais pour ceux qui travaillent avec de très gros fichiers vidéo ou des projets multimédias complexes, l’iPhone 17 Pro Max 2 To ouvre de nouvelles possibilités.

Le système photo arrière de l’iPhone 17 Pro a été entièrement repensé avec trois capteurs 48 MP Fusion : Grand‑Angle, Ultra Grand‑Angle et Téléobjectif. Combiné au traitement logiciel, il peut remplacer jusqu’à huit objectifs différents, offrant une grande polyvalence pour la photo et la vidéo. Le nouveau téléobjectif propose un zoom optique 8×, le plus puissant sur un iPhone, tandis que le Grand‑Angle capte jusqu’à 4× plus de lumière. Le mode Nuit et le HDR optimisés exploitent la puce A19 Pro pour des images lumineuses et détaillées même en faible luminosité.

5 réactions

Titank - iPhone

Tu radote Jean Marc

09/09/2025 à 23h59

jmarc91 - iPad premium

Ça va être que pour les joueurs de foot ou les gosses de riches lol c est le prix d une petite voiture d occasion!!! C est abuser!!! Ceux qui auront les moyens ils auront pas intérêt a le sortir dans la rue ou toutes les crapules vont ce jeter sur lui vu le prix du truc mdrrrr

09/09/2025 à 23h07

GuiJacq - iPhone premium

Haha avec le saut de ligne dans le titre de l’article j’avais lu 479€ !

09/09/2025 à 22h56

Ambiance XXL - iPhone

À ce prix là c’est une catastrophe !!

09/09/2025 à 22h53

SarQasm - iPhone premium

Il faut venir l’acheter en Suisse, il est à CHF 1’999.— soit 2’140 €.

09/09/2025 à 22h48

