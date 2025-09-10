L'iPhone 17 Pro permet de désactiver le scintillement de l'écran

Les modèles d'iPhone 17 Pro incluent un réglage d'accessibilité pour désactiver la modulation de largeur d'impulsion* (MLI ou PWM en anglais), selon les informations trouvées dans la version candidate d'iOS 26. Un interrupteur situé dans les paramètres d'accessibilité > Affichage et taille du texte permet aux utilisateurs d'activer ou de désactiver la PWM.

Une nouvelle option d'écran

La description officielle d'Apple indique :

Désactive la modulation de largeur d'impulsion afin d'offrir un autre moyen de réduire la luminosité de l'écran OLED, ce qui permet d'obtenir un affichage plus fluide à faible luminosité. La désactivation de la modulation PWM peut affecter les performances d'affichage à faible luminosité dans certaines conditions.

Bien que le bouton soit confirmé pour l'iPhone 17 Pro, il pourrait également être disponible sur d'autres modèles d'iPhone 17.

Le PWM ajuste la luminosité de l'écran en allumant et éteignant rapidement les pixels OLED ou LED. Certains utilisateurs perçoivent un scintillement à faible luminosité, ce qui peut entraîner une fatigue oculaire, des maux de tête ou un inconfort général. Cette option pourrait soulager les personnes affectées, malgré les avantages d'efficacité énergétique du PWM pour les fabricants d'écrans.



* La modulation de largeur d'impulsion (MLI), également connue sous le nom de Pulse Width Modulation (PWM) en anglais, est une technique fondamentale en électronique de puissance. Elle sert à contrôler et à réguler la puissance fournie par un circuit en modifiant la largeur des impulsions électriques de commande.