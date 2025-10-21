iOS 26.1 permet de désactiver le geste qui ouvre l'appareil photo sur l'écran de verrouillage

La quatrième bêta d'iOS 26.1, diffusée hier soir, ajoute une option très demandée parmi les utilisateurs d'iPhone : un interrupteur pour désactiver le geste de balayage sur l'écran de verrouillage qui lance l'application Appareil photo.

Comment désactiver l'appareil photo du lockscreen ?

Dans l'app Réglages, accédez à Appareil photo et désactivez Balayage écran de verrouillage pour ouvrir l'appareil photo. Cela empêche l'action de balayage vers la gauche d'ouvrir la caméra depuis l'écran verrouillé (ou lockscreen en anglais).

Depuis des années, les iPhone permettent un accès rapide à l'application "Appareil photo" depuis l'écran de verrouillage via un balayage — une fonctionnalité pratique, mais sujette à des activations involontaires. Elle représente également un risque de sécurité, permettant à un utilisateur non autorisé de prendre des photos sans déverrouiller l'appareil.



Auparavant, la seule solution était de désactiver complètement l'application Appareil photo, ce qui n'était pas forcément pratique. Précisons que si vous désactivez le geste de balayage, vous avez toujours la possibilité de mettre l'appareil photo en raccourci sur l'écran verrouillé via l'un des deux boutons personnalisables en bas.



Voilà qui pourra s'avérer très utile pour certains utilisateurs, tout comme la nouvelle option pour assombrir l'effet Liquid Glass.