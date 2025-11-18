iPadOS 26.2 bêta 3 revient sur Slide Over et Split View

iPadOS 26 a révolutionné le multitâche sur iPad avec notamment les fenêtres libres, mais au détriment de Slide Over, une absence qui a suscité la controverse parmi les utilisateurs. Des fonctionnalités clés de Split View ont également été supprimées. Mais Apple semble revenir en arrière. Explications.

Un retour attendu

Avec iPadOS 26.1, Apple a pris en compte certains de ces retours et a réintégré Slide Over sur iPad. Mais ce n'est pas fini. La firme de Cupertino vient de publier iPadOS 26.2 bêta 3, qui apporte une nouvelle amélioration à Slide Over et Split View sur iPad.



La première réimplémentation de Slide Over dans iPadOS 26.1 était plutôt basique avec la possibilité d'utiliser le contrôle de fenêtre (icône de feu tricolore vert) pour activer le mode Slide Over. La fenêtre s'affiche alors au premier plan et peut être facilement masquée selon les besoins. Le déclenchement de Split View fonctionnait de la même manière.

En revanche, il était impossible de glisser une application directement depuis le Dock ou les résultats de Spotlight pour l’ouvrir en Slide Over ou en Split View — une manipulation pourtant très pratique dans les versions précédentes.



Bonne nouvelle : iPadOS 26.2 restaure enfin cette possibilité ! Vous pouvez désormais prendre n’importe quelle app dans le Dock ou dans Spotlight et la glisser pour l’afficher instantanément en Slide Over ou en Split View. Pendant le glissement, l’aperçu de la fenêtre change dynamiquement pour vous indiquer si l’application va s’ouvrir en mode partagé (Split View), en surimpression (Slide Over) ou en plein écran. L’expérience est quasiment identique à celle d’iPadOS 18.

Les limites à date

Quelques limitations persistent toutefois : Slide Over ne permet toujours pas d’afficher plusieurs apps côte à côte dans la même « pile », et il reste exclusivement réservé au nouveau mode fenêtré d’iPadOS 26 (il n’est pas disponible quand on est en mode « applications plein écran » classique). Malgré ces restrictions, iPadOS 26.2 marque un progrès très significatif pour tous ceux qui regrettaient l’ancienne gestion du multitâche, désormais ultra complète avec ces options, ainsi que les fenêtres libres et Stage Manager. C’est aussi une belle démonstration de la réactivité d’Apple face aux nombreux retours de la communauté.