Apple bloque l'installation de la bêta iOS 26.2 sur certains appareils

Apple a déployé mardi soir la première bêta d'iOS 26.2 et des autres systèmes, mais certains appareils ne peuvent pas l'installer. En effet, ceux équipés d'un modem C1 ou C1X, comme l'iPhone 16e, l'iPhone Air et l'iPad Pro M5 (Cellulaire) n'ont plus la possibilité de passer sur la nouvelle version. Pourtant, notre iPhone Air de test est bien sous iOS 26.2.

Problème à date

Les utilisateurs tentant une mise à jour over-the-air (OTA) voient la bêta comme disponible pour le téléchargement, mais le processus échoue lors de l'installation. Cette restriction intervient seulement quelques jours après le lancement par Apple des premières bêtas développeurs pour iOS 26.2, iPadOS 26.2, watchOS 26.2, tvOS 26.6 et visionOS 26.2 plus tôt cette semaine. Notons que la bêta de macOS 26.2 n'a toujours pas été publiée.

Le problème a été mis en lumière pour la première fois par le développeur Aaron Perris sur X (anciennement Twitter). Dans son post, Perris a détaillé le blocage, en soulignant qu'il impacte tous les appareils équipés du modem C1.

Pourquoi un tel blocage ?

La cause exacte du blocage n'est pas claire, bien que le point commun entre les appareils affectés soit le matériel du modem C1. Apple n'a fourni aucune explication officielle.



En revanche, Apple a réédité la RC d'iOS 26.1 pour l'iPhone 16e et l'iPhone Air, ainsi que la version d'iPadOS 26.1 pour l'iPad Pro M5. Cela permet aux testeurs de bêta sur des versions antérieures de passer à une version plus stable tout en restant dans le programme, contournant ainsi temporairement le verrouillage de la bêta 26.2. On imagine que la firme publiera une version 26.2 corrective ce soir ou demain.



