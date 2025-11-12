iOS 26.2 : l'écran peut clignoter pour annoncer une notification

Une nouvelle option d'accessibilité sur iPhone permet de faire clignoter l'écran lorsque l'on reçoit une notification. Une fonctionnalité qui pourrait plaire à de nombreux utilisateurs, surtout ceux qui utilisent déjà le flash LED.

iOS 26.2 apporte un nouvel effet de clignotement pour les notifications sur iPhone

Apple introduit une petite amélioration bien pensée avec iOS 26.2 : un nouveau moyen de rendre les notifications plus visibles. Jusqu’à présent, l’iPhone pouvait uniquement utiliser le flash de l’appareil photo pour signaler une alerte. Désormais, l’écran peut lui aussi clignoter brièvement lorsqu’une notification arrive.



Dans les réglages d’accessibilité, une nouvelle option permet de choisir entre trois modes :

clignotement via le flash LED

clignotement via l’écran

ou les deux en même temps

Quand une notification est reçue, l’écran s’illumine et clignote brièvement à pleine luminosité avant de revenir à son état normal. L’effet est particulièrement visible sur les modèles sans affichage permanent (Always-On Display).

Ce système rend les notifications plus faciles à remarquer, surtout si le téléphone est posé à distance ou en mode silencieux. Il peut aussi être utile pour les personnes qui préfèrent un signal visuel plutôt qu’un son ou une vibration.

Comment l’activer

Pour utiliser ce nouveau clignotement pour les alertes :

Ouvrez Réglages. Allez dans Accessibilité. Sélectionnez Audio et visuel. Activez Clignotement pour les alertes et choisissez le mode souhaité (écran, flash ou les deux).

Comme souvent avec ce type de fonctionnalité, elle est avant tout conçue pour améliorer l’accessibilité et aider les utilisateurs ayant des besoins spécifiques liés à un problème de santé. Toutefois, à l’instar de nombreuses options d’accessibilité, elle se révèle également utile pour l’ensemble des utilisateurs d’iPhone.