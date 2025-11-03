iOS 27 ferait passer un cap à Apple Intelligence

La version iOS 26 a été déployée en version finale il y a à peine deux mois, pour la rentrée scolaire 2025-2026, mais le géant de la tech est déjà bien avancé dans la conception de son successeur. De nouvelles informations provenant d'une source fiable indiquent que iOS 27 réserve des avancées substantielles, spécifiquement conçues pour Apple Intelligence.

iOS 26.4 et au-delà

Dans son dernier article pour Bloomberg, qui dresse le bilan de la feuille de route d'Apple pour 2026, l'analyste du secteur Mark Gurman dévoile les prochaines étapes logicielles. Selon lui, la bêta d'iOS 27, macOS 27, watchOS 27 et des plateformes associées lors de la Worldwide Developers Conference d'Apple en juin prochain, proposera des améliorations massives pour Apple Intelligence, ainsi que d'ajustements à la stratégie d'IA globale de l'entreprise.

Bien que les détails restent confidentiels, l'accent mis par Gurman sur ces « améliorations massives » annonce un tournant décisif. iOS 26 a introduit plus de 20 nouvelles fonctionnalités pour Apple Intelligence, mais cette version n'a pas été perçue comme un bond transformateur dans l'intégration de l'IA par les clients. Et pour cause, il ne s'agissait que de petits pas.



Le premier grand changement est attendu pour iOS 26.4 – prévue pour le printemps prochain – est déjà sur le point de libérer le nouveau Siri avec des capacités sans précédent. Notre confrère a, à plusieurs reprises, souligné que cette mise à jour est au cœur des efforts d'Apple pour redessiner Siri de fond en comble. Apple s'est engagé à livrer non seulement le trio d'améliorations phares pour Siri annoncées pour iOS 18, mais aussi une série d'innovations supplémentaires. Si le (nouveau) calendrier est respecté, cela signifie une double vague d'évolution de l'IA : un afflux printanier via iOS 26.4, suivi de l'arrivée automnale d'iOS 27 (et dès juin pour les bêta-testeurs).



Mais n'oublions pas non plus les mots « stratégie IA globale », qui sonnent comme une intrigue supplémentaire. Alors qu'Apple mise toujours sur la confidentialité des utilisateurs via le traitement en local sur appareil, l'histoire récente a montré qu'elle pouvait changer de cap. On peut s'attendre à des partenariats (comme Google Gemini), de nouvelles fonctionnalités ou même de nouveaux produits.



Quelles fonctionnalités révolutionnaires pour Apple Intelligence attendez-vous avec impatience dans iOS 27 ?