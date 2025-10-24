Apple confirme avoir pris de l’avance sur son calendrier de production de serveurs d’intelligence artificielle à Houston, au Texas. Une étape clé dans sa stratégie de développement de l’IA et de relocalisation industrielle aux États-Unis.

Apple accélère la production de ses serveurs d’intelligence artificielle à Houston

Apple a confirmé que la production de ses serveurs dédiés à l’intelligence artificielle, fabriqués à Houston au Texas, avance plus vite que prévu. Le Chief Operating Officer d’Apple, Sabih Khan, a déclaré que les équipes de la firme avaient « accompli un travail incroyable » pour accélérer le calendrier initial et commencer dès maintenant à expédier les premières unités.



Cette usine, dont la surface atteint environ 250 000 pieds carrés, fait partie d’un vaste plan d’investissement d’Apple aux États-Unis, estimé à plus de 100 milliards de dollars. Elle est destinée à fabriquer les serveurs qui alimenteront les services d’intelligence artificielle de la marque, notamment son infrastructure « Private Cloud Compute », utilisée pour traiter certaines requêtes IA de manière sécurisée et confidentielle.

Initialement, la production de masse devait débuter en 2026. Mais Apple a réussi à anticiper cette échéance, profitant d’une organisation locale renforcée et d’un partenariat étroit avec les autorités texanes. Selon Sabih Khan, la production en avance permettra à Apple de soutenir plus rapidement le déploiement de ses nouvelles fonctionnalités basées sur l’IA dans ses appareils.

Cette accélération s’inscrit aussi dans un contexte politique favorable à la relocalisation industrielle. Le gouvernement américain encourage les grandes entreprises technologiques à produire davantage sur le territoire national. La Maison Blanche s’est d’ailleurs félicitée de l’initiative d’Apple, soulignant qu’elle « incarne l’esprit d’innovation et d’indépendance industrielle ».

Avec cette avancée, Apple renforce non seulement son autonomie technologique, mais aussi sa crédibilité dans la course mondiale à l’intelligence artificielle. En maîtrisant la production de ses serveurs stratégiques sur le sol américain, la firme s’assure un contrôle total sur les performances, la sécurité et la confidentialité de ses futurs services IA.