Lisa Jackson et Kate Adams vont également quitter Apple

Dans la foulée du départ d'Alan Dye, Apple continue le renouvellement de sa direction. Le groupe a annoncé le départ en retraite de deux figures majeures : Katherine « Kate » Adams, Senior Vice President et General Counsel (conseillère juridique principale), partira fin 2026, et Lisa Jackson, Vice President Environment, Policy and Social Initiatives (ex-administratrice de l’EPA sous Obama), prendra sa retraite le mois prochain.

Jennifer Newstead reprend la main

Jennifer Newstead, actuelle chief legal officer de Meta et ancienne conseillère juridique du Département d’État américain, rejoindra Apple le 1er janvier 2026 et deviendra General Counsel le 1er mars. Elle héritera à terme des équipes Affaires gouvernementales, qui passeront temporairement sous Kate Adams. Les équipes Environnement et Initiatives sociales et éducatives seront rattachées au directeur des opérations Sabih Khan.

Tim Cook a salué les deux partantes :

Kate fait partie intégrante de l'entreprise depuis près de dix ans. Elle nous a prodigué des conseils essentiels tout en défendant sans relâche le droit de nos clients à la vie privée et en protégeant le droit d'Apple à innover. Je lui suis infiniment reconnaissant pour son leadership, sa détermination remarquable face à une multitude de problèmes complexes et, surtout, pour sa perspicacité, son esprit stratégique aiguisé et ses précieux conseils.



J'apprécie énormément la contribution de Lisa. Elle a joué un rôle déterminant dans la réduction de nos émissions mondiales de gaz à effet de serre de plus de 60 % par rapport à 2015. Elle a également été une partenaire stratégique essentielle dans nos échanges avec les gouvernements du monde entier, défendant les intérêts de nos utilisateurs sur de nombreux sujets et promouvant nos valeurs, de l'éducation et l'accessibilité à la confidentialité et la sécurité.

Ces départs s’inscrivent dans une vague sans précédent de renouvellement au sommet :

Cadre partant Poste Date de départ Successeur / Notes Jeff Williams Chief Operating Officer Novembre 2025 Sabih Khan Luca Maestri Chief Financial Officer Janvier 2025 Kevan Parekh Alan Dye VP Human Interface Design Décembre 2025 Stephen Lemay → rejoint Meta John Giannandrea SVP Machine Learning & AI Strategy Printemps 2026 Amar Subramanya Lisa Jackson VP Environment, Policy & Social Initiatives Fin janvier 2026 Équipes → Khan / Newstead Kate Adams SVP & General Counsel Fin 2026 Jennifer Newstead (Legal + Govt Affairs)



Avec les retards d’Apple Intelligence, les pressions réglementaires (antitrust UE/USA) et la concurrence en IA générative, ces transitions visent à renforcer les défenses juridiques et à accélérer l’innovation. Tim Cook, 64 ans, a démenti tout départ en 2026, mais la question de sa succession commence à se poser sérieusement. John Ternus tiendrait la corde.