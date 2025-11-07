TSMC augmente ses prix : les puces Apple vont coûter plus cher

TSMC, le géant taïwanais de la fabrication de semi-conducteurs, s'apprête à augmenter sensiblement ses tarifs pour les procédés de gravure les plus avancés. Cette décision touche directement Apple, qui dépend exclusivement de ce fondeur pour produire les puces équipant ses iPhone, iPad et Mac.

Des hausses qui concernent toute la gamme Apple

D'après des sources industrielles asiatiques relayées sur Naver, TSMC a notifié ses principaux clients d'une augmentation tarifaire comprise entre 8 et 10% pour les processus de fabrication inférieurs à 5 nanomètres. Cette annonce concerne l'ensemble des puces récentes d'Apple : les A16, A17, A18 et A19 qui animent les iPhone, mais aussi les séries M3, M4 et M5 présentes dans les Mac et iPad. Les effets devraient se faire sentir dès 2026.

Cette tendance haussière s'inscrit dans un contexte plus large de tensions sur le marché des semi-conducteurs. La mémoire vive et flash connaissent également des augmentations spectaculaires, certaines atteignant 170%. L'explosion de l'intelligence artificielle explique en grande partie cette pression, avec une demande sans précédent en puissance de calcul.

La facture du passage au 2 nanomètres

La situation pourrait devenir encore plus délicate avec l'arrivée de la puce A20, attendue dans l'iPhone 18. Ce processeur inaugurera la gravure en 2 nanomètres, une première pour Apple. Mais cette avancée technique a un prix : TSMC évoque une hausse d'au moins 50% par rapport aux puces actuelles en 3 nanomètres, avec un coût unitaire estimé autour de 280 dollars.

Pour contextualiser, la puce A18 actuelle représente environ 45 dollars dans un iPhone vendu 799 dollars aux Etats-Unis, soit 10% du coût matériel total. Si ces prévisions se confirment, Apple pourrait réserver les processeurs 2 nanomètres aux seuls modèles Pro et Pro Max de sa gamme 2026, comme l'a suggéré l'analyste Ming-Chi Kuo. La marque dispose toutefois d'une carte pour amortir ces dépenses : l'adoption progressive de ses propres modems cellulaires, qui réduira sa dépendance envers Qualcomm et Broadcom.



