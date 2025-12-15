Les fournisseurs de RAM préparent des hausses pour Apple dès janvier 2026

L'équilibre des forces est en train de basculer dans l'industrie de la mémoire. Après des années à dicter ses conditions aux fournisseurs, Apple pourrait bientôt se retrouver dans une position inhabituelle : celle d'acheter au prix fort. Les accords à long terme qui liaient Cupertino à Samsung et SK Hynix toucheraient à leur fin, et la renégociation s'annonce complexe dans un contexte de pénurie accentuée par la ruée vers l'intelligence artificielle.

Des fournisseurs en position de force

La demande mondiale en mémoire DRAM explose, portée par le développement frénétique de l'IA. Les centres de données dévorent les capacités de production, laissant peu de place aux besoins traditionnels du PC et du smartphone. Samsung et SK Hynix, qui dominent seuls ce marché, ont compris qu'ils pouvaient désormais imposer leurs conditions. Le géant coréen du smartphone va jusqu'à refuser des livraisons à sa propre division mobile pour privilégier les clients les plus rentables.

Cette stratégie reflète une réalité brutale : la mémoire va là où les marges sont les plus élevées. Et dans ce nouveau paradigme, même un géant comme Apple n'est plus intouchable. Selon l'analyste @jukan05, les deux fondeurs prévoiraient d'augmenter leurs tarifs pour Cupertino dès janvier 2026, au moment précis où les contrats actuels arriveraient à échéance.

Apple dispose encore de quelques cartes

La firme de Cupertino n'est pas démunie pour autant. Sa trésorerie colossale lui permet d'absorber des hausses que d'autres constructeurs ne pourraient pas supporter. Plus stratégique encore, son virage vers les composants maison commence à porter ses fruits. Le modem C1, intégré aux iPhone 16e, Air et iPad Pro M5 économise environ 10 dollars par appareil. Une somme modeste en apparence, mais significative à l'échelle de centaines de millions d'unités.

Le développement du C2 pour 2026 et la maîtrise complète de ses puces A donnent à Apple une autonomie que Samsung, Xiaomi ou Google n'ont pas. Ces concurrents dépendent de Qualcomm ou MediaTek, qui répercuteront inévitablement les hausses de prix de la mémoire.

De plus, dans la division Mac, les prix de la mémoire RAM optionnelle étaient déjà anormalement élevées et la hausse générale repositionne paradoxalement Apple dans le marché. L'entreprise pourrait geler ses prix, autrefois exorbitants, pour continuer à vendre cette RAM supplémentaire.

Des produits plus chers en 2026 ?

Reste que ces avantages suffiront-ils face à une flambée durable ? L'ensemble de la feuille de route 2026 pourrait être touchée : iPhone 18, MacBook Pro M6, MacBook Air M5, voire l'iPhone pliant s'il se concrétise. Le conseil de @jukan05 est sans ambiguïté : acheter maintenant plutôt que d'attendre. Une recommandation qui résonne comme un avertissement pour tous ceux qui envisagent un renouvellement au premier semestre 2026. C'est ce qu'on vous recommande aussi : que vous prévoyiez d'acquérir un produit Apple ou tout autre matériel électronique, il vaut mieux acheter maintenant car d'ici quelques semaines les prix pourraient flamber à une proportion encore jamais vue dans la tech.