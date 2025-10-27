Apple Plans : les publicités s’invitent dès 2026

plans icone app ipa iphoneApple prévoit d’introduire des publicités dans son application Apple Plans dès 2026, permettant aux commerces et restaurants de mettre en avant leurs établissements directement dans les résultats de recherche. Cette initiative s’inscrit dans la stratégie d’Apple visant à développer ses revenus issus des services.

Apple prévoit d’introduire des publicités dans son application Apple Plans dès l’année prochaine, selon Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg. Cette évolution, qui s’inscrit dans la stratégie d’Apple visant à accroître ses revenus issus des services, pourrait permettre aux commerces et restaurants de payer pour que leurs informations soient mises en avant dans les résultats de recherche. Gurman précise que le projet est déjà bien avancé et que la firme de Cupertino devrait proposer une expérience publicitaire intégrée et soignée.

Le système envisagé s’inspire directement des “Search Ads” de l’App Store, où les développeurs peuvent faire payer pour que leurs applications apparaissent en priorité lors des recherches. Apple utiliserait l’intelligence artificielle pour garantir que les résultats proposés restent pertinents et utiles aux utilisateurs, tout en affichant les annonces de manière subtile. L’objectif est de proposer une expérience plus agréable et moins intrusive que celle de certains concurrents comme Google Maps.

Cependant, cette initiative pourrait soulever certaines inquiétudes chez les utilisateurs. La question de la pertinence et de la transparence des publicités sera centrale pour éviter que l’application ne perde sa dimension pratique. Apple pourrait mettre en place des mécanismes pour distinguer clairement les résultats sponsorisés des résultats classiques, tout en s’assurant que l’expérience utilisateur reste fluide et intuitive.

L’arrivée de publicités dans Apple Plans illustre la volonté d’Apple de renforcer sa présence sur le marché de la publicité, un secteur déjà en forte croissance au sein de ses services. Cette décision pourrait également influencer la concurrence, notamment Google, qui propose déjà des options publicitaires dans son service Maps.

Apple Plans devrait donc bientôt évoluer vers une version plus commerciale, sans pour autant compromettre sa fiabilité et sa praticité. Les utilisateurs pourront découvrir dès 2026 comment la firme de Cupertino intègre intelligemment la publicité dans son service de cartographie, tout en restant fidèle à sa philosophie de simplicité et d’efficacité.

Magio - iPhone

Tout est une question d’argent donc si cela marche les autres vont suivre ou même agir plus vite qu’Apple
La concurrence est rude et la soif d’argent est infinie et rien ou personne changera ça 🧐

27/10/2025 à 11h37

Ratinaud Eric - iPhone

Si c’est le même principe que waze, pub que lorsque l’on s’en sert sur téléphone et non en CarPlay, cela ne me dérange pas.

27/10/2025 à 11h26

Smjm - iPhone premium

@Amarok
Espérons alors que l’on puisse désactiver ces pubs pour ne pas polluer l’usage de Plans.

27/10/2025 à 10h15

Lokistopad - iPad premium

Ça va qu’avec Apple les pubs restent très peu intrusives et cohérentes
Par exemple dans l’AppStore c’est des apps qui sont mises en avant par la publicité, et pas une bannière pourrie pour des jeux faites en IA
Donc pour Maps ils vont sûrement mettre des restaurants ou autre enseignes

27/10/2025 à 10h14

Amarok - iPhone premium

@Smjm
Aucune application Apple ne propose ce genre d’achat il me semble… donc peu de chance que ça arrive.

27/10/2025 à 09h45

Steaser - iPhone premium

En espérant que l’on pourra le désactiver.

27/10/2025 à 09h31

Smjm - iPhone premium

Et donc une version certainement payante pour éviter cette pub pour une App intégrée au système ? La soif de l’argent n’a pas de limites.

27/10/2025 à 09h28

Jmarc91 - iPhone premium

Déjà que je m en servais pas avant…

27/10/2025 à 09h27

Someone somewhere - iPhone premium

Aïe aïe aïe… Apple passe du côté obscur… Quand on est valorisé à 3000 milliards de $, a-t-on vraiment besoin de faire ça ?
J’ai toujours été plutôt satisfait de l’état d’esprit de cette boîte mais là elle me déçoit…

27/10/2025 à 09h13

