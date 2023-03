Déjà une publicité pour Apple Music Classical

Après le lancement de l'Apple Music Classical, la première publicité télévisée pour le service de streaming de musique classique vient d'être mise en ligne. La vidéo de 30 secondes montre la pianiste Alice Sara Ott et la chef d'orchestre Karina Canellakis interprétant le Concerto pour piano de la symphonie n°1 de Beethoven.

Apple Music Classical est maintenant disponible en téléchargement sur l'App Store dans le monde entier. Apple a souligné le lancement avec un communiqué de presse aujourd'hui.



Parmi les choses à savoir :

Oliver Schusser, le responsable d'Apple Music, a déclaré :

Apple Music Classical est une application dédiée qui est idéale pour les experts en musique classique ainsi que pour tous ceux qui sont nouveaux, avec la plus grande sélection de musique classique au monde, les meilleures capacités de recherche et de navigation, l'expérience sonore la plus haut de gamme avec Spatial Audio et des milliers d'enregistrements exclusifs.