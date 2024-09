Apple Music Classical 2.0 ajoute des livrets d'albums complets

1 com

Apple Music Classical, le service de streaming de musique classique lancé début 2023 et qui n'a pas encore complètement trouvé sa place, a reçu aujourd'hui une mise à jour 2.0 qui apporte quelques nouvelles fonctionnalités intéressantes à l'application. La principale étant l'ajout de livrets pour des milliers d'albums.

Apple Music Classical accueille des livrets

Les livrets d'albums renferment de précieuses données pour les mélomanes. On y trouve des notes de pochette multilingues, des biographies de compositeurs, des informations sur l'orchestre, les chefs d'orchestre et les solistes, ainsi que, le cas échéant, des textes chantés et des livrets d'opéra, enrichissant ainsi la compréhension de la musique par les auditeurs.

Lorsqu'un livret est disponible pour un album que vous avez sélectionné, une icône de livre ouvert apparaît dans le coin supérieur droit de l'écran. En appuyant sur cette icône, vous téléchargez le livret, que vous pouvez consulter à l'aide de la fonction de zoom et faire défiler pour en découvrir le contenu.

Les autres nouveautés

Outre les livrets d'album, la version 2.0 ajoute également une nouvelle section Récemment ajoutés à la Bibliothèque, afin de retrouver facilement vos derniers coups de coeur.

Une application méconnue

L'application Apple Music Classical permet aux abonnés d'Apple Music d'explorer plus de cinq millions de morceaux de musique classique, comprenant des nouveautés de haute qualité, ainsi que des centaines de playlists, des milliers d'albums exclusifs, et des fonctionnalités comme des biographies de compositeurs et des analyses détaillées d'œuvres majeures.

L'interface de l'application est conçue pour simplifier l'exploration de la musique classique. Contrairement à l'application Apple Music traditionnelle, Apple Music Classical permet de rechercher par compositeur, œuvre, chef d'orchestre, ou numéro de catalogue. Les utilisateurs peuvent également accéder à des notes éditoriales et des descriptions enrichies pour approfondir leur expérience.

Apple a même commandé et intégré des portraits numériques haute résolution de célèbres compositeurs comme Ludwig van Beethoven, Frédéric Chopin et Jean-Sébastien Bach, créés avec des palettes de couleurs et des références artistiques propres à leur époque.

