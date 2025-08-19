Discord prend désormais en charge la fonction Handoff d’Apple

Discord continue d’améliorer l’expérience de ses utilisateurs sur l’écosystème Apple. Avec sa dernière mise à jour, l’application de messagerie et de communautés intègre enfin la fonction Handoff, permettant une transition fluide entre iPhone, iPad et Mac.

Discord gagne en fluidité sur les plateformes d'Apple

La dernière mise à jour 293.0 de Discord apporte une nouveauté très pratique pour les utilisateurs de l’écosystème Apple : la prise en charge de la fonction Handoff. Handoff est une fonctionnalité intégrée aux appareils Apple (iPhone, iPad, Mac, Apple Watch) qui permet de commencer une tâche sur un appareil et de la poursuivre instantanément sur un autre. Par exemple, on peut débuter un mail sur l’iPhone et le terminer sur le Mac, ou encore passer de Safari sur Mac à Safari sur iPad en un seul geste.

Grâce à cette intégration, les utilisateurs de Discord peuvent désormais passer d’un iPhone à un iPad ou à un Mac sans devoir rechercher et rouvrir manuellement leur salon vocal ou textuel. La continuité est fluide, la conversation en cours se poursuit automatiquement sur l’appareil choisi, sans coupure ni manipulation supplémentaire. C’est une amélioration bienvenue pour celles et ceux qui jonglent entre leurs différents appareils au quotidien.

Aujourd’hui, Discord compte plus de 200 millions d’utilisateurs actifs mensuels à travers le monde. Avec l’ajout de fonctions comme Handoff, l’application confirme sa volonté de s’adapter aux besoins de ses communautés tout en tirant parti des spécificités des écosystèmes sur lesquels elle est présente.