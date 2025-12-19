ChatGPT Go : une nouvelle formule d’abonnement à 8 € par mois en France

OpenAI lance enfin ChatGPT Go sur le territoire français, une formule intermédiaire à 8 euros mensuels qui vient combler le gouffre tarifaire entre la version gratuite et l’abonnement Plus à 23 euros. Une stratégie pour élargir sa base d’utilisateurs payants.

ChatGPT Go débarque en France à 8 euros par mois

L’arrivée de cette nouvelle offre était attendue depuis des mois par les utilisateurs français qui trouvaient le prix de ChatGPT Plus prohibitif pour un usage modéré. ChatGPT Go propose un accès étendu à GPT-5.2 et ses futures mises à jour, le mode Thinking pour des raisonnements complexes, une mémoire contextuelle allongée, ainsi que des quotas plus généreux pour l’envoi de fichiers et la génération d’images. Particularité intéressante : les abonnés actuels de ChatGPT Plus pourraient à l'avenir bénéficier d’un tarif promotionnel descendant jusqu’à 4 euros par mois s’ils décident de rétrograder.



Cette formule fait néanmoins des compromis sur plusieurs fonctionnalités premium. Exit la génération de vidéos avec Sora, l’accès à Codex pour le développement avancé, ou encore l’organisation des conversations en projets thématiques, qui restent des exclusivités Plus et Pro. Les limites exactes d’utilisation demeurent floues, OpenAI se contentant d’indiquer que ces seuils varieront selon les conditions du système. Seul l’usage quotidien permettra de déterminer si Go suffit ou si une montée en gamme s’impose.

La cible de ChatGPT Go se dessine clairement : les particuliers qui utilisent l’IA pour rédiger des emails, résumer des documents ou planifier des tâches, sans avoir besoin de fonctions professionnelles avancées. Pour les développeurs ou les utilisateurs intensifs nécessitant un contexte étendu pour analyser de longs documents ou de vastes quantités de code, la formule Plus à 23 euros ou Pro à 229 euros reste incontournable.



Cette nouvelle grille tarifaire révèle la stratégie d’OpenAI face à un problème de taille : moins de 5 % de ses 700 millions d’utilisateurs hebdomadaires seraient actuellement abonnés aux formules payantes. En proposant un produit d’appel à prix réduit, l’entreprise espère convertir davantage d’utilisateurs gratuits tout en leur offrant une rampe d’accès vers des abonnements plus lucratifs par la suite.