Musi poursuit Apple en justice suite à sa suppression de l'App Store

Décidément, il s'en passe des choses du côté de Musi. L'app qui cumulait plus de téléchargements que Deezer, Amazon Music et Pandora a été récemment évincée de l'App Store, après une plainte de Google.



En retour, Musi, qui s'appuie sur le contenu de YouTube a intenté un procès à Apple, affirmant que la société a injustement supprimé l'application de l'App Store.

Musi se bat contre Google

Selon Musi, Apple a pris cette décision suite à une plainte de cinq mots de YouTube, affirmant une « violation des conditions d'utilisation de YouTube », sans fournir de véritable explication. Musi affirme que YouTube a faussement prétendu que l'application n'avait pas répondu aux tentatives de résolution du différend, alors que Musi avait fourni des preuves montrant le contraire. Lancée en 2016, Musi diffuse du contenu public de YouTube tout en affichant ses propres publicités, ce qui a soulevé des questions sur la légalité du service et la rémunération des artistes. Elle permettait aussi d'écouter YouTube en arrière-plan, ce qui en faisait l'une de nos apps préférées en 2020.

Musi reconnaît que ses flux proviennent de YouTube, mais affirme respecter les conditions d'utilisation du service appartenant à Google en utilisant sa propre interface au lieu de l'API de YouTube. Malgré cela, YouTube a depuis longtemps exprimé des inquiétudes au sujet de l'application, l'accusant d'accéder à des API privées, d'utiliser le service de YouTube à des fins commerciales, et de violer ses politiques publicitaires. En 2021, Musi aurait répondu à ces préoccupations en clarifiant qu'elle n'accède pas aux données non publiques ni ne vend de publicités sur des pages contenant uniquement du contenu YouTube. Cependant, YouTube a déposé à nouveau sa plainte auprès d'Apple en 2023, contournant Musi et incitant Apple à supprimer l'application.

Apple se retrouve accusée

Musi soutient qu'Apple a injustement pris parti pour YouTube et a supprimé l'application sans raison valable, en violation de l'accord de développeur qui exige que l'entreprise à la pomme ait une conviction raisonnable d'une violation de propriété intellectuelle. Musi, qui comptait 66 millions de téléchargements avant sa suppression, poursuit maintenant pour faire réintégrer son application, affirmant que sa réputation et ses finances ont subi des dommages irréparables.



L'application, exclusivement disponible sur l'App Store, a également brisé le cœur de nombreux utilisateurs, qui se retrouvent sans accès. Sur Reddit, la communauté de Musi reste optimiste quant à un retour, bien que Google puisse décider unilatéralement du sort de celle-ci. Musi maintient que sa suppression était infondée et demande des dommages-intérêts, ainsi qu'une injonction permanente pour rétablir sa présence sur l'App Store.

Le lien ne fonctionne plus à l'heure actuelle, mais il est donc possible qu'il revienne prochainement... Nous vous tiendrons bien évidemment informés.



