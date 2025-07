Proton poursuit Apple en justice pour des frais App Store « artificiels et arbitraires »

La société suisse Proton a déposé aujourd'hui une plainte antitrust contre Apple, accusant l'entreprise de violer la législation antitrust américaine. Proton rejoint techniquement une action collective existante déposée le 23 mai contre la firme de Tim Cook, qui inclut plusieurs développeurs coréens, mais a déposé sa propre plainte légale.



Proton est connu pour Proton Mail, un service de messagerie utilisant un chiffrement côté client pour la sécurité et Proton VPN, un réseau virtuel privé gratuit concurrent de NordVPN et autre Intego.

Proton attaque Apple

Dans un article de blog expliquant sa décision de poursuivre Apple, la société suisse a déclaré vouloir s'assurer qu'un futur règlement ou jugement dans l'action collective entraîne des « changements réels » dans les politiques de l'App Store d'Apple, plutôt que des « changements cosmétiques ».

Le procès auquel Proton se joint vise à obtenir des dommages financiers pour les développeurs, mais Proton a précisé que tout fonds reçu serait donné. Proton affirme que les frais de l'App Store d'Apple encouragent le modèle économique de « capitalisme de surveillance » utilisé par des entreprises comme Meta et Google, tout en nuisant aux petites entreprises axées sur la confidentialité qui ne monétisent pas les données. Les applications gratuites exploitant les données ne paient pas les frais d'Apple, mais les applications offrant des services payants doivent reverser une part à Apple. Proton estime que le contrôle d'Apple sur l'App Store lui confère trop de pouvoir sur la distribution des applications, ce que Proton considère comme problématique lorsque Apple doit se conformer aux demandes de suppression d'applications par les gouvernements dans différents pays.



Enfin, Proton suggère que les politiques d'Apple désavantagent les utilisateurs finaux en contrôlant les informations que les développeurs peuvent fournir aux clients et en augmentant les prix payés par les consommateurs. Proton indique qu'il n'a pas pu inclure de liens vers des FAQ et des pages de support client dans ses applications en raison des restrictions d'Apple sur les liens, ce qui offre la "pire expérience aux consommateurs".



Proton soutient également qu'il ne peut pas proposer de prix plus bas aux clients en raison des frais imposés par Apple.

Les solutions que nous cherchons permettraient de remédier à bon nombre des maux sociaux mentionnés ci-dessus, garantissant ainsi que l'Internet du futur puisse continuer à protéger la vie privée et la démocratie. Les applications mobiles sont désormais la plateforme dominante d'Internet et le moyen par lequel la majeure partie du monde interagit entre eux et avec le web. Même si les boutiques d'applications étaient initialement des marchés de niche, elles constituent aujourd'hui un élément essentiel d'Internet et sont fondamentales pour la démocratie. Il est plus essentiel que jamais de lutter pour créer des écosystèmes mobiles véritablement libres, compétitifs et indépendants des dictateurs auxquels les dirigeants d'entreprise s'inclinent actuellement.

Le dépôt de plainte de Proton inclut une longue liste de changements demandés pour l'App Store, qu'il demande au tribunal de mettre en place, y compris le soutien à la distribution d'applications via des marketplaces alternatives et des sites web, ainsi que l'utilisation de méthodes de paiement alternatives. Rappelons qu'Apple a assoupli ses règles de l'App Store en Europe la semaine dernière, notamment pour faciliter l'installation des applications depuis le web.

Télécharger l'app gratuite Proton VPN