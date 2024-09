Xbox Cloud Gaming : Microsoft attaque Apple en raison des règles de l'App Store

Au premier trimestre de cette année, Apple a publié un billet de blog sur son site dédié aux développeurs pour indiquer que l'App Store acceptait désormais les applications de cloud gaming. Cette modification qui concernait l'Europe, les États-Unis ainsi que le reste du monde, ne plaît visiblement toujours pas à Microsoft qui ferait face à des problèmes pour le Xbox Cloud Gaming sur l'App Store.

Apple et Microsoft, le Xbox Cloud Gaming est toujours au cœur d'un problème

Le cloud gaming est un sujet particulièrement sensible pour Apple, et ce, depuis de nombreuses années. Jusqu'à cette année, l'entreprise refusait catégoriquement d'accepter les applications de cloud gaming sur son App Store, préférant une approche où chaque utilisateur devait télécharger individuellement chaque jeu. Cette stratégie visait à maintenir une expérience utilisateur cohérente, mais également à maximiser le contrôle d'Apple sur les transactions effectuées via l'App Store.



Pour contourner ces restrictions, des services comme Netflix ont dû s'adapter, lançant chaque jeu de leur catalogue Netflix Games sous forme d'une application distincte. En janvier 2024, Apple a introduit de nouvelles directives pour l'App Store, autorisant enfin les applications de cloud gaming. Ce changement semble avoir été motivé par les pressions de la Commission européenne, qui souhaite des modifications dans la politique d'Apple, ainsi que par les attentes croissantes des gamers et des entreprises comme Microsoft et Nvidia, qui investissent massivement dans le cloud gaming.

Suite à la déclaration d'Apple, on s'attendait à ce que ces nouvelles directives facilitent le développement de services comme le Xbox Cloud Gaming. Cependant, six mois plus tard, Microsoft n'a toujours pas annoncé de version de son service pour l'App Store. Ce silence prolongé a suscité des interrogations et il semble qu'il existe des raisons !



Un rapport de The Verge, révèle que Microsoft a déposé une requête auprès de l'Autorité de la concurrence et des marchés (CMA) du Royaume-Uni. Selon Microsoft, malgré les nouvelles directives d'Apple, l'entreprise rend toujours difficile l'existence de services de cloud gaming sur l'App Store. Microsoft pointe deux problèmes majeurs. Premièrement, les exigences imposées par Apple pour les achats in-app demeurent un obstacle. Apple n'adopte pas une approche simplifiée pour les applications de cloud gaming. Deuxièmement, les règles d'Apple interdisant les liens vers des sites externes pour l'achat de contenu numérique compliquent davantage la situation (pour les App Store hors Europe).



Microsoft conclut aujourd'hui que les changements apportés par Apple n'ont pas permis aux services de cloud gaming de proposer leurs applications sur l'App Store. Bien que ces applications puissent maintenant passer les étapes de vérification par les équipes de l'App Store, les véritables difficultés commencent une fois l'approbation obtenue, en raison des restrictions sur les liens externes et les achats intégrés.

Apple ne voit pas de problème

En réponse à ces critiques, Apple a répliqué en août, l'entreprise a souligné plusieurs points. L'Apple Park a rappelé l'existence de services de cloud gaming déjà présents sur l'App Store et son rôle dans le succès de ces services. Apple a également mis en avant les technologies qu'elle a développées pour rendre le jeu possible sur iOS, son soutien aux applications Web et son dialogue constant avec les développeurs. En guise d'exemple, Apple a mentionné AntStream, un service de cloud gaming actuellement disponible sur l'App Store, tout en ajoutant que plusieurs autres services étaient en cours de développement. Pour Apple, les accusations de contraintes excessives sur le cloud gaming ne sont tout simplement pas fondées, l'entreprise sous-entend même que Microsoft est un peu dans "l'abus".



À l’heure actuelle, le Xbox Cloud Gaming est accessible sur iPhone, mais uniquement via Safari, ce qui offre une expérience de qualité inférieure à celle qu'une application native distribuée sur l'App Store pourrait offrir. Pour y accéder, les utilisateurs doivent se rendre sur Xbox.com/play et se connecter avec leur compte Microsoft.



Le Xbox Cloud Gaming permet de jouer à des jeux de console directement depuis le cloud, sans nécessiter de téléchargement. Les utilisateurs peuvent accéder à une vaste sélection de jeux Xbox sur leur smartphone, tablette, PC ou console, à condition d'avoir une connexion Internet. Cette solution offre une grande flexibilité, permettant de jouer n'importe où sans être limité par l'espace de stockage de l'appareil.