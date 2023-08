Twitter et le retrait du blocage : les règles de l'App Store ne devraient pas poser problème

Hier, Elon Musk a exprimé dans un tweet son intention de supprimer la possibilité de bloquer d'autres utilisateurs sur Twitter. Rapidement, la polémique est apparue, beaucoup de personnes ont dénoncé une porte ouverte au harcèlement en ligne ainsi qu'aux comportements abusifs. Cependant, Elon Musk peut-il vraiment enlever le blocage des utilisateurs ? Selon une analyse, l'App Store le permettrait dans sa règlementation.

Le feu vert d'Apple ?

Depuis l'acquisition de Twitter par Elon Musk, le réseau social est devenu une plateforme de liberté d'expression où la communauté peut partager, discuter et débattre en toute tranquillité. Toutefois, avec cette liberté viennent des responsabilités, notamment celle d'offrir à ses utilisateurs des outils pour gérer les interactions non souhaitées. Le blocage a toujours été l'une de ces options clés : lorsque quelqu'un bloque un autre utilisateur, ce dernier ne peut plus voir ses publications et vice-versa. À l'inverse, mettre un compte en sourdine signifie que ses publications ne s'afficheront plus dans votre fil d'actualité, mais la personne mise en sourdine reste capable de voir vos tweets.



Récemment, Elon Musk a exprimé le fait qu'il serait possible qu'à l'avenir Twitter supprime l'option de blocage afin de laisser juste la fonction mise en sourdine, cette annonce a engendré une vive polémique. De nombreuses organisations de défense des droits ont fait valoir que ce changement pourrait rendre Twitter moins accueillant et sécurisé pour ses utilisateurs.

Là où la question devient plus complexe, c'est dans l'interaction de Twitter avec l'App Store d'Apple et ses règles. L'article 14.3 des conditions d'utilisation de l'App Store stipule que les applications avec du contenu généré par les utilisateurs doivent :

Filtrer le contenu inapproprié. Permettre de signaler le contenu inapproprié. Permettre de bloquer les utilisateurs nuisibles.

À première vue, Twitter semble satisfaire ces conditions. La fonction de mise en sourdine peut être considérée comme un filtre de contenu, répondant ainsi à la première condition. De plus, Twitter propose déjà des outils pour dénoncer du contenu, ce qui coche la deuxième case.



Le problème se trouve sur le troisième critère. Certains estiment que c'est en raison de cette règle que Elon Musk ne sera pas en mesure de supprimer complètement la fonction de blocage. Toutefois, la véritable question réside dans l'interprétation de ce critère. Historiquement, cela a toujours concerné le pouvoir de la plateforme elle-même de bloquer des utilisateurs indésirables. Mais cela doit-il nécessairement signifier que chaque utilisateur ait la capacité de bloquer individuellement d'autres utilisateurs ?



Une interprétation alternative pourrait suggérer que la combinaison de la mise en sourdine, couplée à la possibilité de bloquer des messages directs de certains utilisateurs, pourrait en fait répondre au critère de l'article 14.3. Les règles de l'App Store, bien qu'elles soient établies pour protéger les utilisateurs, peuvent parfois être sujettes à interprétation. Dans le cas de Twitter, il semble que les outils existants pourraient, avec une certaine flexibilité dans l'interprétation, s'aligner avec les exigences de l'App Store.

(Twitter = X, tweet = post)



Source