X révèle un problème de sécurité sur les likes privés

Depuis sa création, Twitter/X a toujours afficher publiquement les likes réalisés par les comptes, ce qui permettait de savoir ce qu’aimait n’importe quel utilisateur sur le réseau social. Pour Elon Musk qui a repris les commandes, cette approche était néfaste, puisqu’elle obligeait certains utilisateurs à ne pas liker un contenu qu’ils appréciaient par peur de dégrader leur image personnelle. Le milliardaire a finalement activé les « likes cachés », mais tout n’a pas été fait correctement sur le plan technique !

X révèle un problème de sécurité sur les likes cachés

Pour avoir un algorithme optimal et des posts qui vous ressemblent vraiment dans « Pour vous », il est indispensable de liker les posts qui vous intéressent. Constatant que les likes affichés en public pouvaient décourager certains utilisateurs à exprimer leur véritable centres d’intérêt ou opinion politique, Elon Musk a pris la décision il y a plus d’un mois de cacher la liste des likes qui s’affichait sur chaque profil X.



Cette nouveauté qui a plutôt bien été accueillie par les utilisateurs, a été accompagnée d’un bug sur les premières semaines après la modification. Dans un mail envoyé aux utilisateurs X et vu par 9to5mac, on apprend qu’en juin 2024, il existait des moyens pour contourner la restriction de visibilité des likes. Le réseau social d’Elon Musk a décidé de jouer les cartes de l’honnêteté et de la transparence en envoyant ce mail.

Dans le mail envoyé, il est déclaré :

L'équipe X a reçu des informations selon lesquelles certains likes sont peut-être restés accessibles au public. Nous vous avons contacté parce que votre compte X a peut-être été potentiellement affecté par cet incident de sécurité.

Qu’on se rassure, ces méthodes non officielles pour continuer à voir la liste de likes d’un profil sont définitivement closes, il n’est plus possible de voir la liste des likes d’un autre utilisateur. Face à cette situation embêtante, le réseau social X présente ses excuses aux utilisateurs concernés et promet une meilleure sécurité à l’avenir quand ce genre de modification se produit.



