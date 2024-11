Prime Video : X-Ray Recaps génère le résumé vidéo d'une série à l'aide de l'IA générative

Amazon Prime Video nous démontre clairement à quoi sert l'IA générative. Prochainement, elle va lancer une nouvelle fonctionnalité nommée X-Ray Recaps. Ce sera la possibilité pour l'utilisateur de créer un court résumé vidéo des épisodes précédents d'une série pour reprendre la nouvelle saison sans être dans le flou. Astucieux et pratique, espérons que la concurrence s'en inspire.

X-Ray devient plus puissant grâce à l'IA

Amazon Prime Video s'apprête à lancer une fonctionnalité qui devrait beaucoup plaire aux amateurs de séries sous le nom de X-Ray Recaps. Cette fonctionnalité alimentée par l'IA générative a pour mission de créer des résumés vidéos brefs et faciles d'une série pour l'utilisateur. Une sorte de petite minute en vidéo pour se rafraichir la mémoire.



Une idée brillante qui devrait permettre de supprimer le sentiment d'oubli lorsqu'on commence la nouvelle saison d'une série un long moment après la précédente. Cela fonctionne sur une saison complète, sur un seul épisode et même sur un moment en particulier dans un épisode.

Pour s'assurer que la vidéo créée a du sens, X-Ray Recaps analyse en temps réel divers segments vidéo, sous-titres et dialogues de la série sélectionnée. Amazon a bien évidemment prévu un système de contrôle qui permet d'éviter les spoilers dans les résumés.



X-Ray Recaps est activable à tout moment via la page de présentation de la série et même pendant la lecture via X-Ray. Attention, la fonctionnalité est pour le moment en bêta et réservée à certains utilisateurs. La sorite officielle est prévue dans les mois à venir.



Une nouveauté qui devrait permettre à Amazon Prime Video de reprendre de l'avance sur Apple TV+. Depuis septembre et la sortie de tvOS 18, Apple propose un copié collé du X-Ray d'Amazon sous le nom de InSight, un hub d'informations en temps réel sur une série dans lequel on retrouve une biographie des acteurs, les musiques jouées…

