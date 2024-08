TikTok : les contenus générés par IA vont bientôt être étiquetés automatiquement

Depuis plusieurs mois, TikTok a remarqué qu'une nouvelle tendance se dessine dans les vidéos qui sont mises en ligne : de plus en plus d'utilisateurs publient des vidéos créées par de l'intelligence artificielle. Face à ce phénomène, TikTok ne compte pas prendre de mesures visant à interdire les vidéos IA, toutefois, l'application souhaite adopter une approche informative pour les utilisateurs afin qu'ils ne confondent fiction et réalité.

TikTok va rendre automatique l'étiquette "contenu généré par IA"

TikTok vient de prendre une mesure en faveur de la transparence en annonçant qu'elle va bientôt exiger l'étiquetage automatique de tout contenu généré par intelligence artificielle sur son application. Cette initiative a pour objectif de renforcer la politique actuelle qui exige que les créateurs signalent manuellement l'utilisation de l'IA dans leurs vidéos.



Dans le cadre de cette nouvelle stratégie, TikTok va introduire des "Content Credentials" (ou informations d'identification de contenu en français). Ces métadonnées détailleront non seulement la manière dont le contenu a été créé et modifié, mais elles accompagneront également les vidéos, même après leur téléchargement sur d'autres plateformes.

Cette démarche est également une réponse aux préoccupations concernant l'utilisation abusive de l'IA, notamment la propagation de fausses informations et l'utilisation de vidéos manipulées, surtout en période électorale (comme c'est le cas en ce moment avec les élections européennes). TikTok s'est donc engagé à combattre le contenu IA qui pourrait être nuisible ou trompeur, en veillant à ce que ses utilisateurs puissent identifier clairement le type de contenu qu'ils visionnent.



Adam Presser, responsable des opérations et de la sécurité chez TikTok a déclaré :

Le contenu généré par l'IA est un moyen créatif incroyable, mais la transparence pour les téléspectateurs est essentielle. En nous associant à des pairs pour étiqueter le contenu sur toutes les plateformes, nous permettons aux créateurs d'explorer de manière responsable le contenu généré par l'IA, tout en continuant à dissuader l'AIGC nuisible ou trompeur qui est interdit sur TikTok.

Instagram, Facebook ou encore X, personne ne propose une telle politique à propos de la transparence avec l'IA

TikTok affirme être la première plateforme de partage de vidéos à mettre en œuvre une telle politique, bien que Meta ait également lancé des initiatives plus ou moins similaires plus tôt cette année. Avec ces nouvelles mesures, TikTok espère non seulement améliorer l'intégrité de son contenu, mais également promouvoir un usage plus responsable et éthique de l'IA dans l'écosystème des médias numériques.



