Wikipedia : l’IA générative au service des rédacteurs, pas pour les remplacer

Depuis ses débuts, Wikipedia est synonyme de savoir collaboratif. Mais à l’ère de l’IA générative, l’encyclopédie en ligne doit-elle céder à l’automatisation, ou simplement s’en servir comme levier ? La Wikimedia Foundation a tranché : l’IA vient épauler, pas remplacer, les humains. Une clarification bienvenue dans une époque où la frontière entre contributions humaines et automates se brouille.

L’IA, nouvel assistant des gardiens du savoir

Depuis 2025, Wikipedia intègre prudemment l’IA générative dans ses rouages éditoriaux. Objectif : libérer les bénévoles des tâches ingrates — détection du vandalisme, recherches préalables, traductions, assistanat des nouveaux — pour qu’ils puissent se concentrer sur ce qui fait la force de la plateforme : la vérification, la neutralité et la discussion. Chris Albon, Directeur du Machine Learning chez Wikimedia, insiste : « L’IA n’écrira pas les articles, mais aidera à supprimer les barrières techniques et la paperasse. » Cette approche se veut résolument centrée sur l’humain, privilégiant la transparence et le logiciel libre.

Une stratégie qui n’est pas sans rappeler l’attitude d’Apple face à l’intelligence artificielle : privilégier l’assistance personnalisée, tout en restant maître du processus, plutôt que de confier le contrôle complet à l’automatisation.

Contrer la marée montante des bots

En coulisses, la Fondation doit aussi composer avec une explosion du trafic généré par les bots IA, parfois source de surcharge pour les serveurs. Pour résister à cette vague, un immense jeu de données ouvert est mis en place, conçu pour servir d’entraînement aux IA, tout en préservant la navigation humaine sur Wikipedia.

Face à l’abondance de contenus générés automatiquement qui menace la fiabilité de nombreux sites, Wikipedia réaffirme ainsi son modèle : la technologie au service de la communauté, et non l’inverse. Certains feraient bien de s'en inspirer.



Source

Télécharger l'app gratuite Wikipédia