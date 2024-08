L’app Procreate ne veut pas d’IA générative et explique pourquoi

Les applications spécialisées dans les dessins et illustrations ont été nombreuses jusqu’à aujourd’hui à annoncer l’intégration de fonctionnalités d’intelligence artificielle génératives. Considéré par beaucoup comme des fonctionnalités avancées qui poussent davantage à la créativité, ce n’est pas la vision des développeurs de l’application Procreate qui y voient plus une régression plutôt qu’une innovation.

Pas d’IA chez Procreate

Procreate a récemment pris une décision qui tranche radicalement avec la direction que prend une grande partie de l’industrie créative : elle a choisi de ne pas intégrer l’intelligence artificielle générative dans son application. Alors que des géants comme Adobe multiplient les annonces autour de nouvelles fonctionnalités alimentées par l’IA, Procreate fait le choix de maintenir son cap en mettant l’accent sur l’aspect humain du processus créatif.



Cette décision, à contre-courant des tendances actuelles, a été motivée par une conviction forte de l’équipe de Procreate. Selon l’entreprise, l’IA générative, bien que puissante et prometteuse, représente une menace pour la créativité humaine. « L’IA générative ôte l’humanité du travail », explique-t-on chez Procreate. Cette technologie, qui permet de générer des images, des concepts ou même des œuvres entières à partir de simples instructions écrites, est perçue par les équipes de Procerate comme un outil qui, au lieu de soutenir le processus créatif, pourrait le remplacer, vidant ainsi de son essence ce qui fait la singularité de l’art humain.

Beaucoup de créateurs remercient Procreate

L’annonce de cette décision a été bien accueillie par de nombreux artistes numériques. Dans un contexte où l’intégration de l’IA dans les outils créatifs suscite de plus en plus d’inquiétudes, la position de Procreate résonne comme un message rassurant. Ces artistes, souvent attachés à l’authenticité de leur travail, voient en Procreate un allié qui partage leurs valeurs et défend une vision de la création où l’humain reste au centre.



En refusant d’intégrer l’IA générative, Procreate réaffirme son engagement envers une conception de l’art qui privilégie la main de l’artiste, l’erreur humaine et l’expression individuelle. Une décision qui pourrait bien renforcer la fidélité de sa communauté tout en suscitant des débats passionnés sur l’avenir de la créativité dans un monde de plus en plus dominé par l’IA.



Source

