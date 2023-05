Google teste l'IA générative pour la recherche Internet

Comme évoqué par la rumeur, Google a annoncé le lancement de Search Labs, offrant aux testeurs la possibilité d'essayer sa nouvelle expérience de recherche générative, pour concurrencer Bing qui s'appuie sur ChatGPT. Cette fonctionnalité de recherche alimentée par l'IA est réservée aux personnes inscrites aux Google Labs, où un petit nombre de personnes sur la liste d'attente seront admises dans les prochaines semaines.

Google ne veut pas laisser sa place

L'intelligence artificielle du moteur de recherche a été dévoilée par Google lors de sa conférence I/O pour les développeurs au début de ce mois. Selon le géant de Mountain View, cette fonctionnalité vise à simplifier le processus de recherche, permettant aux utilisateurs d'explorer de nouveaux sujets, de découvrir des perspectives différentes et de réaliser leurs tâches plus facilement.

Google explique que la recherche assistée tirée de Bard peut aider à décomposer des requêtes complexes en sous-questions plus faciles à traiter, fournir des conseils rapides pour des questions spécifiques et donner des informations sur les aspects à prendre en compte lors de l'achat d'articles. C'est le grand avantage de cette technologie qui ringardise la recherche par mots clés classiques, la source principale de revenus de Google depuis près de vingt cinq ans.



L'intégration de l'IA générative dans la recherche représente un changement majeur pour Google, et l'entreprise prévoit d'apporter de nombreuses mises à jour et améliorations en fonction des commentaires des utilisateurs. Pour le moment, l'accès à Search Labs est limité aux États-Unis et nécessite l'utilisation de l'application Google ou du navigateur Chrome sur ordinateur. Les utilisateurs éligibles aux Google Labs recevront un courrier électronique pour y accéder.

