L'application Google ajoute la fonction "Simplifier" pour des résultats de recherche plus clairs

Google a beau travaillé sur sa gamme Pixel et le système Android en permanence, la société n'oublie pas ses clients qui possède un iPhone. Cette fois, Google propose une nouvelle fonctionnalité "Simplifier" pour son application iOS, conçue pour rendre les résultats de recherche complexes plus compréhensibles.

Google vous explique la vie

Cet outil alimenté par l'IA aide les utilisateurs à comprendre les termes techniques, le jargon médical ou les concepts non familiers en simplifiant le texte dense des pages web sans quitter le site.

Pour l'utiliser, les utilisateurs iOS peuvent surligner un texte complexe sur une page web et appuyer sur l'icône "Simplifier" pour voir une version plus claire. Développée par Google Research avec Gemini, cette fonctionnalité conserve les détails essentiels tout en rendant le contenu plus accessible.



Une étude du géant de la recherche a logiquement montré que les utilisateurs comprenaient mieux les sites web complexes sur des sujets médicaux, financiers, juridiques et techniques après avoir utilisé "Simplifier". C'est une bonne idée, mais qui tend à prouver également que le niveau général baisse un peu partout dans les pays occidentaux. Qu'en pensez-vous ?

