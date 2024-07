Brave Search ajoute de l'IA dans ses résultats de recherche

Brave Search est l'un des moteurs de recherche les plus populaires quand on parle de concurrent à Google. Pour augmenter sa part de marché et suivre la tendance croissante de l'intelligence artificielle, Brave a annoncé l'arrivée de "Réponse avec l'IA", une nouvelle fonctionnalité qui va débarquer pour tous quand vous ferez une recherche via Brave Search.

De l'IA pour répondre à la demande du moment

Brave Search vient de mettre à jour son système de réponses pour intégrer des réponses générées par intelligence artificielle, une nouveauté qui va considérablement améliorer l'expérience utilisateur grâce à des résultats plus précis et clairs. Cette nouvelle fonctionnalité, appelée "Réponse avec l'IA", est désormais disponible pour tous les utilisateurs internationaux. .



Cette amélioration ne se limite pas aux simples recherches de faits, elle englobe également la capacité de fournir des résumés de critiques et des points forts, par exemple d'un film récemment sorti au cinéma ou d'un restaurant.

Lancée en mars 2023, la fonction de résumé par l'IA de Brave a marqué le début de cette transformation, l'IA peut dorénavant répondre automatiquement et de manière structurée à des questions spécifiques, ce qui facilite énormément l'accès à des informations condensées et pertinentes. Pour des requêtes plus complexes ou moins directes, les utilisateurs ont la possibilité d'activer manuellement la fonction de recherche IA, ce qui leur offre une flexibilité et une personnalisation dans leurs interactions avec le moteur de recherche.

Une infrastructure IA robuse

Pour soutenir ces nouvelles capacités, Brave utilise son propre index et s'appuie sur une combinaison de plusieurs modèles de grandes langues (LLM), y compris Mixtral 8x7B, Mistral 7B et des transformateurs personnalisés. Cette infrastructure permet non seulement d'assurer la rapidité et l'efficacité des réponses fournies, mais aussi de maintenir les standards élevés de confidentialité promis par Brave.



L'introduction de l'IA dans les résultats de recherche de Brave change complètement l'expérience, principalement en ce qui concerne l'exposition des éditeurs de contenu. La société est consciente des défis que cette technologie peut poser, notamment en termes de trafic web. Brave s'est donc engagé à surveiller attentivement les effets du contenu généré par l'IA et à supprimer les perturbations potentielles afin de minimiser les impacts négatifs pour les éditeurs.



