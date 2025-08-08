Comment s’abonner à Ligue 1+ pour seulement 7,50 € par mois ?

Bonne surprise juste avant la reprise du championnat : l’abonnement Ligue 1+ pourra être utilisé sur deux écrans en simultané, même dans deux foyers différents. Un revirement de situation qui fera plaisir aux fans de foot.

Ligue 1+ : excellente nouvelle pour les futurs abonnés

À partir de ce lundi 11 août 2025, l’application Ligue 1+ sera officiellement lancée. Il sera enfin possible de s’abonner juste avant la reprise du championnat, prévue le vendredi 15 août 2025.

Une excellente nouvelle accompagne le lancement. Nicolas de Tavernost avait initialement indiqué que l’accès sur deux écrans simultanés serait réservé au même foyer. Cependant, un revirement vient d’être confirmé via un tweet officiel : il n’y a pas de notion de foyer pour la gestion des deux écrans.

Concrètement, qu’est-ce que cela signifie ?

Il sera donc possible de profiter de l’abonnement sur deux écrans situés à deux endroits différents : un chez vous, un chez un ami, chacun dans un logement distinct. Cette flexibilité se traduit par un coût divisé par deux, soit 7,50 € par mois si vous partagez l’abonnement de 14,99 €/mois avec engagement. Sans oublier l'offre à 9,99 € pour les trois premiers mois en souscrivant à l'abonnement annuel.

C’est une excellente nouvelle, car la Ligue 1 a un immense besoin de reconquérir son public. De nombreux abonnés se sont lassés ces dernières années, à cause des changements de diffuseur à répétition, mais surtout à cause de tarifs jugés trop élevés pour une qualité de service et de diffusion qui n’était pas au rendez-vous. Avec cette approche plus souple et plus accessible, Ligue 1+ joue enfin la carte de la simplicité et du bon sens, à quelques jours d’une nouvelle saison pleine d’enjeux.

Il ne manque plus qu’à laisser les réseaux sociaux partager les buts en direct, et on s’approchera de la "perfection".