Amazon Prime est à -50 % pour les étudiants + 3 mois gratuits

Vous avez 18 ans et vous possédez le statut d'étudiant, Amazon vous propose son abonnement Prime à moitié prix avec trois mois gratuits pour tester le service en toute tranquillité. Valable pour la France et la Belgique.

Amazon Prime casse son prix pour les plus jeunes

Une offre à ne pas manquer. Amazon relance son abonnement Prime à moitié prix pour les étudiants. En justifiant d'un statut d'étudiant en France ou en Belgique, il est possible d'avoir une réduction de 50 % sur le prix de l'abonnement annuel d'Amazon Prime en plus de trois mois gratuits au lancement.

Initialement vendu au prix de 69,90 €/an, le prix chute à seulement 34,95 €/an. Cela représente 3,49 € par mois et un accès à un nombre conséquent de services. Sans oublier les trois premiers mois gratuits qui permettent de tester l'abonnement sans dépenser un seul centime.



Voici un récapitulatif de tout ce qu'offre l'abonnement Amazon Prime en France :

Livraison rapide et gratuite : tous les articles éligibles sur le site d'Amazon sont livrés gratuitement et généralement en mois de 24 heures. Prime Video : une plateforme SVOD qui donne accès à des centaines de films et séries Prime Music : un concurrent à Apple Music ou Spotify directement inclus dans l'abonnement Prime Gaming : un équivalent de Steam ou l'Epic Games Store avec des jeux offerts fréquemment Prime Photos : un service de sauvegarde de photos et vidéos comme Google Photos Prime Early Access : accès prioritaire lors des ventes flash et réductions exclusives Amazon Fresh : livraison rapide de courses alimentaires dans Paris et sa petite couronne et Lyon (certaines zones)

Un service inégalé, surtout à ce prix. Concernant la justification du statut d'étudiant, Amazon réclame le mail fourni par l'établissement d'enseignement supérieur ainsi que l'année prévue d'obtention du diplôme. Si le mail n'a pas été fourni, il existe une autre méthode à retrouver ici.

