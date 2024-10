Amazon Prime Video accueille Apple TV+ en supplément

Surprise, Apple s'allie à un concurrent dans le secteur du streaming. À partir de la fin du mois, les abonnés Prime Video pourront s'abonner à Apple TV+, directement depuis l'application d'Amazon. Si nous n'avons pas tous les détails de l'accord, notamment financiers, Apple pense visiblement pouvoir atteindre un plus grand nombre d'abonnés en proposant TV+ en tant qu'abonnement supplémentaire aux abonnés Prime Video. Elle concède aussi être derrière le géant du e-commerce.

Amazon Prime Video accueille Apple TV+

C'est ce que déclare entre les lignes Eddy Cue, dans le communiqué de presse d'Amazon :

Nous voulons rendre Apple TV+ et sa bibliothèque primée de séries et de films des plus grands conteurs du monde accessibles au plus grand nombre de téléspectateurs possible. Nous sommes ravis que Prime Video soit désormais disponible sur Apple TV+, ce qui offre aux téléspectateurs un éventail incroyable d'options de visionnage.

De son côté, Amazon met en avant le fait que vous n'aurez qu'une seule facturation à gérer, dans une même application. Cela nous rappelle l'accord avec Canal+, sauf que la chaîne cryptée "l'offre" à ses abonnés.

Mike Hopkins, vice-président senior et directeur de Prime Video et Amazon MGM Studios, a déclaré :

Prime Video est une destination de divertissement de premier choix offrant une large sélection de programmes de qualité supérieure, y compris les programmes originaux d'Amazon MGM Studios, des sports en direct, des films et des séries sous licence, le plus grand catalogue de titres à louer ou à acheter du secteur, et plus de 100 abonnements de streaming supplémentaires. Alors que nous continuons à élargir notre offre et à permettre aux clients de personnaliser facilement leur expérience de streaming directement dans une application, nous sommes fiers d'accueillir Apple TV+ et ses émissions, films et événements populaires et acclamés par la critique dans Prime Video.

Les membres Prime qui s'abonnent à Apple TV+ via Prime Video auront donc accès à des divertissements haut de gamme tels que Severance, Slow Horses, The Morning Show, Presumed Innocent, Shrinking, Hijack, Loot, Palm Royale, ainsi qu'à des films à succès internationaux tels que Wolfs, The Instigators et bien d'autres, ainsi qu'aux événements sportifs de la Major League Soccer et de la Major League Baseball.

Pourquoi s'abonner via Amazon ?

Si ce partenariat n'élargit pas la distribution d'Apple TV+, le service étant disponible partout où Amazon Prime Video est proposé, il aidera une partie des clients à découvrir et à accéder facilement à son catalogue. Certains ne savent pas qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un matériel Apple pour profiter des séries, documentaires et films orignaux de la firme. En réalité, Apple TV+ est disponible via l'application Apple TV sur la quasi-totalité des téléviseurs intelligents modernes, des décodeurs et des clés USB, des consoles de jeu et sur le web.



De plus, l'accès à Apple TV+ par l'intermédiaire d'Amazon Prime Video va enfin permettre une expérience correcte sur Android. Jusqu'ici, ces clients devaient passer par le web.

Le prix

L'Apple TV+ via Prime Video coûtera le même tarif, soit 9,99 € par mois. Tout cela en plus d'Amazon Prime et de l'option "Video". Les américains seront les premiers servis, le reste du monde suivra un peu plus tard.

