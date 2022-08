Apple TV : Amazon lance la nouvelle interface pour Prime Video

Cela fait quelques années que l'interface de Prime Video est critiquée pour son manque de modernisme. Amazon a décidé en 2022 d'apporter un gigantesque rafraîchissement à l'interface de son service de streaming, le déploiement est en cours et pourrait prendre plusieurs semaines. Par chance, les utilisateurs de tvOS peuvent déjà profiter du nouveau design de Prime Video !

Top départ pour le nouveau design de Prime Video sur l'Apple TV HD et 4K

Bonne nouvelle pour les propriétaires d'Apple TV, ils peuvent profiter depuis quelques heures de la toute nouvelle interface de Prime Video. Une approche repensée afin de faciliter la navigation et la découverte de contenus, Amazon a par exemple redessiné la barre de navigation verticale sur le côté gauche de l'écran, on aperçoit aussi un classement des 10 contenus les plus populaires dans chaque pays.



Autre détail qui change, on retrouve des visuels plus grands, Amazon propose désormais un affichage du type "affiche" en plus des traditionnels rectangles. Les bandes-annonces se lancent automatiquement quand vous naviguez sur certains rectangles, une fonctionnalité qui vous permet d'en savoir plus sur le programme, sans forcément appuyer dessus.

On remarque très rapidement que le nouveau Prime Video a des airs de Netflix, Amazon a repris beaucoup d'idées de son concurrent, mais aussi des codes de son design. Auparavant, il était simple de différencier l'interface Netflix et celle de Prime Video, aujourd'hui, une personne peut facilement se tromper si elle n'est pas habituée à aller souvent sur Prime Video ou Netflix.



Sur cette nouvelle version de Prime Video, Amazon a augmenté la visibilité des chaînes vidéos (Paramount+, OCS, StarzPlay...), l'objectif est clairement de vous faire découvrir de nouveaux films et séries au-delà de ce qui est inclus de base dans votre abonnement Amazon Prime.



Découvrez la nouvelle expérience Prime Video dans la vidéo de présentation officielle, ci-dessous. Cette interface devrait plaire aux personnes qui trouvaient Prime Video un peu trop en retard sur la modernité de l'app.







Télécharger l'app gratuite Amazon Prime Video