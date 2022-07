Amazon Prime Video va avoir le droit à une toute nouvelle interface

Amazon Prime Video va avoir le droit à un bon ravalement de façade. Une nouvelle disposition des menus, un affinage lors des recherches ou encore des nouvelles animations/images sont prévues au programme.

Nouveau départ pour Amazon Prime Video

Après des années sans trop de réaction, Amazon Prime Video va enfin bientôt recevoir une grosse mise à niveau en ce qui concerne son interface et son système de navigation. Que ce soit l'organisation, l'animation quand vous passez sur un programme ou simplement l'emplacement des catégories, tout va être modifié et simplifié.



On peut par exemple citer l'arrivée d'un TOP 10 des films/séries les plus visionnés cette semaine sur la plateforme ou encore l'apparition d'un menu sur la gauche avec six onglets dont l'accueil, la recherche, les contenus gratuits avec publicités...

Un système de sous-navigation pour sélectionner les contenus "sports", "films", "émission TV" sera lui aussi mis en place pour faciliter la vie de l'utilisateur. Il devrait également être bien plus simple de distinguer un contenu réservé aux abonnés Prime d'un contenu gratuit et accessible par tous.



Bien évidemment, la plupart des nouveautés répertoriées ici sont déjà présentes sur les plateformes concurrentes. Néanmoins, c'est toujours bon de voir Amazon Prime Video se mettre à niveau, surtout avec la popularité de la plateforme.



Tous les supports sont concernés, mobile, TV, consoles... et cette mise à jour gratuite sera disponible dans les jours à venir pour les utilisateurs du monde entier. Attention, l'application iOS sur iPhone et iPad sera de son côté mise à niveau plus tard dans l'année. Pas de retard pour l'Apple TV en revanche.

