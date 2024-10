Amazon Prime : 4 nouvelles villes françaises peuvent avoir la livraison le jour-même

On connaît tous la livraison en 1 jour ouvré d’Amazon Prime, c’est d’ailleurs ce qui a popularisé le service auprès des consommateurs français. Cependant, saviez-vous que Amazon est aussi capable de vous livrer le soir-même pour une commande passée quelques heures avant ? Ça paraît complètement dingue, mais ça existe vraiment depuis plusieurs années, cependant, le nombre de villes françaises étaient limités à 6. Aujourd’hui, Amazon annonce ajouter 4 nouvelles villes qui peuvent avoir des livraisons le jour-même.

La livraison en quelques heures devient réalité dans de nouvelles villes en France

Amazon continue d’améliorer ses services pour ses abonnés Prime en France. Désormais, la livraison le jour-même s’étend à de nouvelles villes, ce qui va permettre à encore plus de clients de recevoir leurs commandes rapidement. Depuis plusieurs années, les villes comme Paris, Lille, Lens-Liévin, Douai, Valenciennes et Hénin-Carvin bénéficient déjà de ce service. Aujourd’hui, Amazon France annonce que :

Lyon

Marseille

Rouen

Strasbourg

rejoignent la liste des villes éligibles. Une bonne nouvelle pour ceux qui ont besoin d’un nouveau produit rapidement et qui ne peuvent pas se déplacer en magasin sur les horaires d’ouverture à cause de leur travail.

Pour les membres d’Amazon Prime, trois options de livraison sont disponibles :

Livraison en un jour ouvré : un standard pour les commandes en ligne rapides.

: un standard pour les commandes en ligne rapides. Livraison le soir-même : pour les commandes passées en journée, livraison entre 19h et 22h.

: pour les commandes passées en journée, livraison entre 19h et 22h. Livraison programmée : possibilité de définir un jour de livraison à l’avance selon vos disponibilités.

Le service de livraison le jour-même, qui concerne désormais dix grandes villes françaises, se veut une solution pratique pour ceux qui souhaitent recevoir leurs colis rapidement après une journée de travail. Les créneaux de livraison, compris entre 19h et 22h, garantissent ainsi que le client soit présent à son domicile lors de la réception du colis.

Conditions d’éligibilité et options de livraison

Cette livraison express est gratuite pour les membres Prime à condition que le montant de la commande dépasse les 25 €. En dessous de ce montant, un supplément de 3,99 € est appliqué automatiquement avant la validation de la commande. Amazon laisse également le choix du mode de réception :

À domicile, pour plus de confort.

En point relais, une option flexible pour récupérer son colis chez un commerçant à côté de son domicile.

Via un Amazon Locker, pour ceux qui préfèrent un accès rapide et sécurisé sans contact direct. On retrouve d’ailleurs les Amazon Locker principalement dans les gares des transports en commun.

Pour assurer des délais toujours plus courts et des livraisons fiables, Amazon continue d’investir dans des technologies de pointe, comme la robotique et l’intelligence artificielle. Ces innovations permettent d’optimiser la gestion des entrepôts et des flux de commandes, tout en améliorant l’efficacité des livraisons.



Avec cette expansion du service de livraison le jour-même, Amazon Prime devient encore plus avantageux pour ses abonnés, en particulier pour ceux qui résident dans de grandes villes. Pour rappel, l’abonnement Amazon Prime est disponible à 69,90€/an et offre bien plus d’avantages que la livraison le jour-même. Vous pouvez aussi bénéficier d’Amazon Prime sans frais supplémentaires dans l’abonnement Freebox Ultra.

