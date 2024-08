Free dévoile sa nouvelle Freebox Ultra avec Wi-Fi 7

Plus de cinq ans après la Delta, Free, du groupe Iliad, dévoile sa nouvelle box nommée Ultra. En reprenant un patronyme cher à Apple, Xavier Niel espère attirer de nouveaux clients. La Freebox Ultra reprend le design de la pop, mais les fonctionnalités haut de gamme de la Delta, tout en passant un cran dans la technologie, notamment avec le WiFi 7. C'est d'ailleurs le premier opérateur au monde à le proposer.

La fiche technique de la Freebox Ultra

La fiche technique de la Freebox Ultra parle d'elle-même avec donc le Wi-Fi 7 offrant un débit jusqu'à 6 Gbit/s grâce à la troisième bande de 6 GHz, la fibre 10G avec un débit maximal de 8 Gbit/s dans les deux sens cette fois (la Delta était limitée à 700 Mbit/s en ascendant/upload), un processeur Qualcomm quadricoeur, 2 ports SFP, 4 ports Ethernet 2.5 Gb/s, 1 port USB 3.0 et 1 port pour un stockage externe SSD (NVMe). Ce point sera très pratique pour ceux qui veulent lire des vidéos depuis la box.



Il sera possible de connecter jusqu’à 100 appareils sans baisse de performances et, grâce aux 2 ports SFP, un pour la fibre, un pour le réseau local, vous pourrez acheter un transducteur permettant de connecter en liaison locale une zone très éloignée de la box à la maison.

Un répéteur Wifi 7 et un Pocket WiFi

La Freebox v9 est également accompagné par un nouveau répéteur, doté du même design et du WiFi 7 avec technologie Mesh. Idéal pour étendre le réseau à la maison, sans prise de tête et avec des performances de haut vol. A priori, il est inclus et gratuit.

Free propose aussi un point d’accès 4G séparé, nommé Pocket WiFi, pour attendre l’activation de la ligne. Mieux, il vous sera laissé à l'issue de l'installation pour l’utiliser comme point de connexion d’appoint lorsque vous êtes en déplacement.

Tout cela est très simple à mettre en oeuvre d'après Free. On veut bien les croire, nous avions mis en place un réseau Wi-Fi 6E Mesh pour l'iPhone 15 Pro à l'automne dernier.

Une box très économique

Xavier Niel a insisté sur la dimension responsable de sa Freebox Ultra. Cette dernière consomme autant que la plus petite box du marché, la Freebox Pop. Tout a été pensé pour limiter la consommation électrique, avec une carte Wi-Fi très performante, tout comme un mode "Veille Totale" qui permet d’arrêter de consommer automatiquement le soir.



Ce mode permet au moins 90 % d’économie d’énergie sur l'année, déclenchant l'arrêt de l'unité principale mais aussi des répéteurs associés. Il y a aussi un mode "éco WiFi" qui coupe une partie des bandes WiFi inutilisées.

La durée de vie minimale de la box est de 10 ans assure le patron d'Iliad, et l'Ultra a été conçue pour être facilement réparable, tout en limitant la quantité de matières premières utilisée.

Free vous abonne à tout : Netflix, Disney, Canal+, Prime, etc

La technique c'est bien, mais l'expérience c'est mieux. Côté divertissements, comme la Delta à son époque, la nouvelle Freebox Ultra arrive avec une gamme complète de services de streaming. On retrouve ainsi Netflix et Disney+ en version avec publicité, Amazon Prime Video, Universal+ et TV by Canal. Niel a même assuré qu'il a signé un partenariat avec Canal+ pour diffuser la chaîne cryptée en direct, avec ses films, séries et émissions.



Mais le plus important, c'est que tout cela sera gravé dans le marbre tout au long de la durée de l'abonnement. Avec la Delta, c'était une offre temporaire. Free a calculé que l'ensemble des services vaut 83 €.

Prix de la Freebox Ultra

Bien évidemment, les clients ne paieront pas ce prix là. La Freebox Ultra, avec tous les contenus, sera commercialisée à 49,99 € par mois la première année, avant de passer à 59,99 € par mois.



Vous ne voulez pas des abonnements à la pelle ? L'offre "Essentiel" à 39,99 € par mois pendant un an puis 49,99 € est faite pour vous. Dans les deux cas, un player 4K est fourni, compatible HDR.



Mais ce n'est pas tout. Ceux qui prennent la Freebox Ultra auront droit à quatre forfaits 5G illimités à 9,99 € par mois pendant un an, puis 15,99 €.



Le résumé des nouveautés :

Fibre uniquement, ADSL non compatible

320h d’enregistrement

WiFi 7

8 Gb/s max

4 ports Ethernet

1 port USB 3.0

1 emplacement pour disque NVMe

Répéteur compatible avec le WiFi 7 (1 gratuit et 3 en plus à 20€)

Pocket WiF 4G

Netflix

Prime Vidéo

Universal +

Disney+

Canal+ Live

Pas d’Apple TV+l

S'abonner à la Freebox Ultra

Les abonnements à l'Ultra seront ouverts ce jour à 14 heures sur le site de Free. En attendant, visionnez la conférence de la Freebox Ultra :

