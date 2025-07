Free Mobile étend son roaming à 117 pays avec 4 nouvelles destinations

Free Mobile continue d'étoffer son offre internationale avec une nouvelle mise à jour qui ravira les utilisateurs d'iPhone et autres appareils mobiles. L'opérateur ajoute discrètement quatre nouvelles destinations à son forfait 5G, portant le total à 117 pays couverts.

Quatre nouvelles destinations sans surcoût

Depuis aujourd'hui (le 22 juillet), les abonnés Free peuvent utiliser leurs 35 Go mensuels de data internationale au Vietnam, en Tanzanie (incluant Zanzibar), en Moldavie et aux Palaos. Cette extension s'active automatiquement, que vous utilisiez une carte SIM classique ou une eSIM sur votre iPhone — particulièrement pratique avec les modèles récents qui gèrent parfaitement le double SIM.

L'amélioration s'applique à tous les clients existants sans manipulation particulière. Il suffit d'activer l'itinérance des données dans les réglages iOS pour profiter du service dès l'arrivée dans ces nouveaux pays.

Une couverture internationale de plus en plus séduisante

Avec 117 destinations couvertes, Free creuse l'écart face à la concurrence sur le segment des forfaits orientés voyage — même si des pays majeurs comme le Japon ou le Maroc ne sont toujours pas inclus. Seul RED by SFR propose davantage avec 124 pays, mais l'offre Free reste particulièrement attractive à 19,99€ par mois (9,99€ pour les abonnés Freebox Pop).

Cette stratégie d'amélioration continue sans hausse tarifaire — l'opérateur s'est engagé jusqu'en 2027 — transforme progressivement le forfait en solution idéale pour les nomades digitaux. Pour les possesseurs d'iPhone qui voyagent régulièrement, cela évite la fastidieuse recherche d'eSIM locales ou de cartes prépayées. L'enveloppe de 350 Go en France et 35 Go à l'étranger suffit largement pour un usage nomade classique, d'autant que le Wi-Fi public est de plus en plus répandu à l'étranger.

