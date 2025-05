Free Mobile contre-attaque : remboursement des frais de résiliation B&You

La guerre des opérateurs prend un nouveau tournant en France. Alors que Bouygues Telecom vient d'instaurer des frais de résiliation de 5 euros pour ses forfaits B&You sans engagement — une première dans l'Hexagone — Free Mobile riposte avec une stratégie commerciale agressive.

Une réponse directe et efficace

"Le devoir nous oblige", a déclaré Free sur X en annonçant sa nouvelle offre de remboursement. L'opérateur propose de prendre en charge jusqu'à 10 euros de frais de résiliation pour les abonnés qui quittent leur opérateur actuel pour rejoindre Free Mobile. Cette somme inclut les frais postaux d'envoi des documents nécessaires.

Le devoir nous oblige : Free prend en charge jusqu’à 10€ de vos frais de résiliation mobile. https://t.co/Y6Iw0VGCQP — Free (@free) May 5, 2025

Xavier Niel, fondateur de Free, n'a pas manqué l'occasion de tacler son concurrent avec son style caractéristique : "On vous les rembourse si vous passez chez Free". Une communication directe qui fait mouche auprès des consommateurs déçus par la décision de Bouygues.

Ce remboursement, bien que modeste, symbolise la philosophie de Free qui s'est toujours positionné comme défenseur du pouvoir d'achat des Français. Il représente également un coup marketing habile alors que les autres opérateurs pourraient être tentés de suivre l'exemple de Bouygues.

Une procédure simple mais pas automatisée

Pour bénéficier de ce remboursement, les nouveaux clients Free doivent suivre quelques étapes :

Attendre l'activation de leur nouvelle SIM Free

Imprimer la facture de clôture de leur ancien opérateur

Joindre une copie de l'email de confirmation de commande Free

Envoyer ces documents par courrier dans un délai de 4 mois

Il n'est pas possible de le faire par mail ou par une quelconque voie dématérialisée. On sent quand même que Free ne veut pas trop encourager le remboursement des frais de résiliation mobile contrairement au fixe où la démarche est beaucoup plus simple.

Le remboursement s'effectuera par virement bancaire sur le compte renseigné lors de la souscription. Une démarche qui demande un peu d'effort, mais qui pourrait convaincre les indécis. Toute la procédure est détaillée sur le site web de Free.