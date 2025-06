Bouygues Telecom lance la 5G+ sur iPhone pour 60€/mois

Bouygues Telecom vient de rejoindre la course à la 5G+ (5G SA) avec une stratégie qui fait débat. L'opérateur a discrètement annoncé le déploiement de sa nouvelle technologie réseau pour les particuliers, mais avec une approche bien différente de ses concurrents qui risque de décevoir une grande partie de sa clientèle.

Une 5G+ réservée aux abonnés premium

Après les forfaits B&You ultra généreux et la Bbox Pure Fibre a prix cassé, il fallait bien que Bouygues se rattrape quelque part. Contrairement à Free qui propose la 5G+ à tous ses clients ou Orange qui l'offre en option gratuite sur plusieurs forfaits, Bouygues Telecom a fait le choix de la réserver exclusivement à son forfait 300 Go. Cette formule, facturée 59,99€ par mois avec engagement de 24 mois (54,99€ pour les clients Bbox), représente l'un des abonnements les plus onéreux du marché français, de quoi nous rappeler le bon vieux temps d'avant Free Mobile. Ca pique.

Cette décision commerciale tranche avec la stratégie d'accessibilité adoptée par la concurrence. L'activation de la 5G+ s'effectue depuis l'espace client de l'application Bouygues Telecom, mais l'option reste invisible pour la majorité des abonnés qui ne disposent pas du forfait requis.

Des limites techniques qui s'ajoutent aux contraintes tarifaires

Au-delà de la barrière financière, l'adoption de la 5G+ chez Bouygues Telecom se heurte à d'autres obstacles. La compatibilité des smartphones reste restreinte, avec principalement les iPhone 15 et 16 d'Apple, ainsi que les Galaxy récents de Samsung et quelques modèles Xiaomi dans la liste officielle. Fait notable pour les utilisateurs Apple : les iPhone 14 et antérieurs ne peuvent pas accéder à cette technologie avancée.

La couverture géographique constitue également un défi, le réseau 5G SA nécessitant des infrastructures entièrement dédiées, indépendantes de la 4G existante. Cette 5G "standalone" promet pourtant des avantages conséquents : débits améliorés, latence ultra-faible idéale pour le gaming mobile, et fiabilité renforcée pour les applications exigeantes. Il faut tout de même se trouver dans une zone éligible, proche de l'antenne et dans des conditions de réseau idéales pour décerner une vraie plus-value.

L'approche restrictive de Bouygues Telecom contraste avec l'ambition affichée par ses rivaux de démocratiser rapidement cette technologie. Il reste à voir si l'opérateur étendra l'accès à d'autres forfaits dans les prochains mois pour rattraper son retard concurrentiel.



