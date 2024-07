Bouygues Telecom offre 3 mois d'abonnement à ses Bbox Must et Ultym

Ce n'est pas toujours facile de convaincre de nouveaux abonnés quand en face Free propose une offre spectaculaire avec sa Freebox Ultra ou qu'Orange fournit des promotions très intéressantes quand vous souscrivez une Livebox avec un forfait mobile. Toutefois, rien ne fait peur à Bouygues Telecom, le FAI n'hésite pas à sortir des offres avec des prix avantageux et même plusieurs mois offerts, ce qui permet de faire de belles économies, surtout à l'approche de la rentrée où les dépenses vont être nombreuses pour tout le monde !

Les Bbox Must et Ultym en promotion

Vous êtes en quête d'un nouveau fournisseur d'accès à internet parce que vous êtes déçu de l'offre que vous détenez actuellement ou vous arrivez à la fin de votre promotion ? Il serait intéressant de jeter un coup d'œil du côté des Bbox de Bouygues Telecom.



Depuis quelques jours, le FAI propose deux réductions sur ses Bbox Must et Bbox Ultym, on retrouve un tarif avantageux sur 12 mois (au lieu de 6), 3 mois offerts dès la souscription ainsi que des avantages sur les services de streaming !

Les offres en détail

Pour une durée temporaire, voici les promotions en cours sur les deux abonnements Bbox :

Bbox Must (avec 3 mois offerts) : 34,99€/mois pendant 1 an au lieu de 39,99€/mois (engagement 1 an)

- WiFi 6

- Fibre jusqu'à 1 Gbit/s en descendant

- Plus de 180 chaînes avec un décodeur TV Bbox 4K

- Universal+, Amazon Prime et Cafeyn offerts pendant 6 mois

- WiFi 6E

- Fibre jusqu'à 2 Gbit/s en descendant

- Plus de 180 chaînes avec un décodeur TV Bbox 4K HDR

- Universal+, Amazon Prime et Cafeyn offerts pendant 12 mois

En souscrivant à l'une de ces offres, Bouygues Telecom s'engage à vous rembourser jusqu'à 100€ sur les frais de résiliation du FAI que vous quittez. Bouygues s'engage aussi à vous fournir une clé 4G avec 200 Go à votre disposition dès la souscription de votre Bbox.

